जम्मू-कश्मीर के बडगाम में बड़ा सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई घायल

जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में शनिवार रात एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन और एक डंपर ट्रक की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई. वहीं पांच अन्य लोग घायल हो गए. दुर्घटना कश्मीर के बडगाम रिंग रोड पर हुआ है. मौके पर राहत और बचाव अभियान जारी है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दुर्घटना के बाद नौ लोगों को पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उनमें से चार को 'मृत' घोषित कर दिया गया.

बडगाम के उपायुक्त ने बताया कि बडगाम के पलार में रात करीब 10:30 बजे एक टाटा सूमो वाहन और एक डंपर ट्रक के बीच टक्कर हुई. उन्होंने बताया कि पांच अन्य का अस्पतालों में इलाज चल रहा है.