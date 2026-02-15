देशभर में आज महाशिवरात्रि की धूम है. पूजा अर्चना के लिए तड़के से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ पहुंचनी शुरू हो गई है. मंदिरों में हर-हर महादेव की जय-जयकार गूंज रही है. काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त वाराणसी पहुंच रहे हैं. इस बीच बड़ी खबर यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा रविवार को देशभर में भारत-US ट्रेड डील के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा. ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप में आज कोलंबो में इंडिया VS पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है. वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी आज विशाखापत्तनम का दौरा करेंगे.

ये भी पढ़ें- बांग्लादेश में 17 फरवरी को तारिक रहमान का शपथ ग्रहण, PM मोदी समेत इन 13 देशों को भेजा न्योता

ये भी पढ़ें- आंख के इलाज के लिए जेल से अस्पताल में शिफ्ट किए जाएंगे इमरान खान, गई 85% रोशनी

LIVE UPDATES...