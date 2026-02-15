विज्ञापन
17 minutes ago
नई दिल्ली:

देशभर में आज महाशिवरात्रि की धूम है. पूजा अर्चना के लिए तड़के से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ पहुंचनी शुरू हो गई है. मंदिरों में हर-हर महादेव की जय-जयकार गूंज रही है. काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त वाराणसी पहुंच रहे हैं. इस बीच बड़ी खबर यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा रविवार को देशभर में भारत-US ट्रेड डील के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा. ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप में आज कोलंबो में इंडिया VS पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है. वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी आज विशाखापत्तनम का दौरा करेंगे.

Feb 15, 2026 06:11 (IST)
झारखंड: देवघर में श्री बाबा बैद्यनाथ की हो रही पूजा अर्चना

महाशिवरात्रि के मौके पर देवघर में श्री बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में भक्तों ने पूजा-अर्चना की.

Feb 15, 2026 06:06 (IST)
दिल्ली के प्राचीन शिव मंदिर में शिवरात्रि की पूजा

महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों ने दिल्ली के प्राचीन शिव मंदिर बाबा विश्वेश्वर नाथ में पूजा-अर्चना की.

Feb 15, 2026 05:22 (IST)
उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों की भीड़

महाशिवरात्रि 2026 के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे हैं.

Feb 15, 2026 05:20 (IST)
दिल्ली: चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना

महाशिवरात्रि के मौके पर दिल्ली के चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में भक्तों ने पूजा-अर्चना की.

Feb 15, 2026 04:37 (IST)
पणजी में गोवा कार्निवल 2026 को हरी झंडी

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में गोवा कार्निवल 2026 को हरी झंडी दिखाई.

Feb 15, 2026 04:05 (IST)
पुरी 17,000 रुद्राक्षों से बनी शिवलिंग रेत कलाकृति

ओडिशा के पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने महाशिवरात्रि के अवसर पर 17,000 रुद्राक्षों से शिवलिंग रेत कलाकृति तैयार की.

Feb 15, 2026 04:03 (IST)
इंदौर के मुराई मोहल्ला में मकान गिरा

इंदौर के मुराई मोहल्ला इलाके में एक मकान गिर गया है. एडिशनल DCP (ज़ोन 3) राम स्नेही मिश्रा ने कहा कि मुराई मोहल्ला में एक पुराना मकान गिर गया.एक और घर भी चपेट में आया हुआ है. सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है, कोई जनहानि नहीं हुई है.

Feb 15, 2026 04:01 (IST)
दिल्ली के रोहिणी में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या

दिल्ली के रोहिणी इलाके में साहिल नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. साहिल हाल ही में जेल से रिहा हुआ था. हमलावर फरार है, और गैंगवार का शक है. आगे की जांच चल रही है, ये जानकारी दिल्ली पुलिस ने दी.

Feb 15, 2026 03:59 (IST)
काशी विश्वनाथ मंदिर में लगा भक्तों का तांता

15 फरवरी को महाशिवरात्रि के पर्व पर काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त वाराणसी पहुंच रहे हैं.

Feb 15, 2026 03:58 (IST)
देशभर में आज महाशिवरात्रि की धूम

देशभर में आज महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है. सुबह से ही भक्तों का मंदिरों में पहुंचान शुरू हो गया है. मंदिर बम-बम भोले की गूंज से सराबोर हैं.

