महाराष्ट्र: वाशिम के करंजा शहर के पास बच्चों को स्कूल ले जा रही स्कूल वैन पलटी

वाशिम के करंजा शहर के भारत नगर स्थित आरजे कॉन्वेंट के बच्चों को ले जा रही एक स्कूल वैन पलट गई. बताया का रहा है कि ख़राब रास्ते के कारण चालक नियंत्रण खो बैठा और करंजा मनोरा रोड के किनारे कीचड़ के पास हादसा हुआ. गनीमत रही कि 13 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. इस दुर्घटना के बाद स्थानीय नागरिक और मानव सेवा हेल्पलाइन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और सभी बच्चों को सुरक्षित निकाला.

हादसे के बाद बच्चे बेहद डर गए. बच्चे रोने लगे. काफी देर तक वो सहमे से रहे. परिजनों के पहुंचने तक बच्चों का रोना जारी रहा. परिजन पहुंचे तो बच्चों की जान में जान आई. परिजनों ने अपने-अपने बच्चों को समझाया कि खतरा टल गया है. तब जाकर बच्चे शांत हुए. हालांकि, हादसे के कारण बच्चों के अभिभावक भी बेहद नाराज हुए.

बच्चों के अभिभावक और स्थानीय निवासी पुलिस और राजमार्ग परिवहन विभाग से वाहन की फिटनेस, चालक के अनुभव और स्कूल वैन में बच्चों की संख्या की जांच कर तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. अभिभावकों का कहना है कि ये तो शुक्र है कि बच्चों को कुछ हुआ नहीं, वरना आज किसी के पास कोई जवाब नहीं होता. स्कूल प्रबंधन और सरकार को तत्काल बच्चों को ले जाने वाली गाड़ियों की जांच करानी चाहिए. वरना कभी भी कोई हादसा हो सकता है.