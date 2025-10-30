विज्ञापन
मौत ऐसे भी आती है! कार की सनरूफ का शीशा तोड़ महिला के सिर पर गिरा भारी पत्थर

Maharashtra News: हादसे के समय कार सवार महिला पुणे से माणगाव की ओर जा रही थी. तभी पहाड़ की चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा एक लग्जरी कार की सनरूफ को तोड़कर अंदर घुस गया. ये पत्थर कार में बैठी स्नेहल नाम की 43 साल की महिला के सिर पर जा लगा.

पत्थर लगने से महिला की मौत.
  • रायगढ़ जिले में माणगाव-ताम्हिणी घाट के पास एक कार की सनरूफ पर भारी पत्थर गिर गया.
  • 43 साल की स्नेहल कार में बैठी थीं, पत्थर सिर पर गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
  • पत्थर ने कार की सनरूफ का शीशा तोड़कर अंदर बैठी स्नेहल को गंभीर रूप से घायल कर दिया.
रायगढ़:

एक मनहूस कार में स्नेहल गुजराती कहीं जा रही थीं. उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर है. सबकुछ ठीक था, मौसम भी ठीक था, रास्ता भी ठीक था. पर कहते हैं न जब मौत आनी होती है तो दबे पांव आती है. उसकी भनक सिवाय काल को किसी को नहीं होती है. कुछ ऐसा ही स्नेहल के साथ भी हुआ है. वो एक कार के अंदर में बैठी हुई थी. लेकिन उन्हें इस अनहोनी का आभास भी नहीं होगा.

सिर पर भारी-भरकम पत्थर गिरने से महिला की मौत

43 साल की स्नेहल की कार बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस सीट पर वह बैठी थीं, उसी पर एक भारी-भरकम पत्थर आकर गिर गया. कार का सनरूफ तोड़ते हुए पत्थर नीचे गिरा और हंसती-खेलती स्नेहल ने दुनिया को अलविदा कह दिया. काल ने चुपके से अपना शिकार कर लिया. स्नेहल की मौत के बाद उसके घर में मातम पसरा है.

सनरूफ तोड़कर कार के भीतर घुसा पत्थर

ये हादसा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का है, जिसे देखकर हर कोई सकते में है. दरअसल चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा कार की सनरूफ का शीशा तोड़कर अंदर महिला के सिर पर जा गिरा. पत्थर सिर पर लगते ही महिला की मौत हो गई. दिल दहलादेने वाली ये घटना माणगाव-ताम्हिणी घाट पर कोंडीथर गांव की सीमा के पास की है.

लग्जरी कार में दर्दनाक हादसा

हादसे के समय कार सवार महिला पुणे से माणगाव की ओर जा रही थी. तभी पहाड़ की चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा एक लग्जरी कार की सनरूफ को तोड़कर अंदर घुस गया. ये पत्थर कार में बैठी स्नेहल नाम की 43 साल की महिला के सिर पर जा लगा. जिससे उसी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. यह घटना सनरूफ का इस्तेमाल करने वाले कार चालकों के लिए एक बहुत ही बड़ा सबक है. पहाड़ी जगहों पर कैसे सनरूफ का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, ये घटना यह सीख देती है.

