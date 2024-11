महाराष्ट्र चुनाव : बीजेपी उपाध्यक्ष हितेश जैन ने लगाए उद्धव सरकार पर राज्य के विकास की अनदेखी के आरोप

महाराष्ट्र में चुनावी माहौल गर्म है. ऐसे में महायुति और एमवीए में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. दोनों ओर से बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं. राज्य की सत्ता में महायुति और एमवीए दोनों ही वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं. ऐसे में पिछले पांच साल में एमवीए और महायुति दोनों ही राज्य की सत्ता में रहे हैं और दोनों के कार्यकाल को लोगों ने देखा है. अब किसके कार्यकाल में कैसा माहौल था इस बारे में लोगों को बताया जा रहा है. बीजेपी की ओर से यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि एमवीए के कार्यकाल में महाराष्ट्र देश में विकास में पिछड़ता जा रहा था तो वहीं एमवीए भी इसी प्रकार के आरोप महायुति पर लगाता रहा है.

ऐसा ही आरोप महाराष्ट्र में बीजेपी के उपाध्यक्ष हितेश जैन ने भी एमवीए की सरकार पर लगाया है. इस संबंध में हितेश जैन ने पोस्ट एक सीरीज अपने एक्स हैंडल पर डाली है. इसमें जैन ने यह आरोप लगाया है कि एमवीए के शासन काल में यह बताने की कोशिश की गई कि केंद्र राज्य की अनदेखी कर रहा था. इतना ही नहीं महाराष्ट्र में लगने वाले उद्योग गुजरात भेजने का आरोप भी उद्धव ठाकरे की सरकार ने लगाया था.

महायुति ने बदला माहौल

जैन का कहना है कि महाराष्ट्र में सरकार बदलने के बाद जब महायुति की सरकार बनी तब इस पूरे माहौल को बदला गया. बुनियादी ढांचे, कानून और व्यवस्था और एक नए कारोबारी माहौल पर दृढ़ता से फोकस के माध्यम से महायुति सरकार ने महाराष्ट्र को एक औद्योगिक पावर-हाउस के रूप में पुनः स्थापित किया है.

In the ongoing debate about Maharashtra's industrial future, one narrative has captured headlines, fueled by the failed MVA and its eco system the idea that Maharashtra is losing industries to Gujarat due to Central favoritism. This narrative, however, crumbles when viewed… pic.twitter.com/KrzoQOeIYn