मतगणना से पहले भूपेश बघेल का बड़ा आरोप, बोले- उनके संसदीय क्षेत्र में बदल दी गईं EVM मशीनें

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) को लेकर मंगलवार को वोटों की गिनती होनी है, लेकिन नतीजों से बस चंद घंटे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि उनके संसदीय क्षेत्र में ईवीएम (EVM) मशीनों को बदला गया है. भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए इसका दावा किया. उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि किन परिस्थितियों में मशीनें बदली गई हैं और चुनाव परिणाम पर होने वाले असर के लिए कौन ज़िम्मेदार होगा?

भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा, "चुनाव आयोग ने चुनाव में प्रयुक्त होने वाली मशीनों के नंबर दिए थे. इसमें बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट शामिल हैं. मेरे चुनाव क्षेत्र राजनादगांव मतदान के बाद फ़ॉर्म 17सी में जो जानकारी दी गई है‌, उसके अनुसार बहुत सी मशीनों के नंबर बदल गए हैं. जिन बूथों पर नंबर बदले हैं उससे हज़ारों वोट प्रभावित होते हैं और भी कई लोकसभा क्षेत्रों में यही शिकायतें मिली हैं. हम राज्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत कर रहे हैं. @ECISVEEP को जवाब देना चाहिए कि किन परिस्थितियों में मशीनें बदली गई हैं और चुनाव परिणाम पर होने वाले असर के लिए कौन ज़िम्मेदार होगा? बदले हुए नंबरों की सूची बहुत लंबी है पर एक छोटी सूची आप सबके अवलोकनार्थ संलग्न है."

इसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से भूपेश बघेल के आरोप पर जवाब दिया गया. आयोग ने कहा, "राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार के साथ साझा किए गए ईवीएम नंबरों में कथित विसंगति तथ्यों पर आधारित नहीं हैं. मतदान के दौरान उपयोग की जाने वाली ईवीएम बिल्कुल चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ रैंडमाइजेशन के बाद रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा साझा की गई मशीनों की सूची के अनुसार होती हैं."

The alleged mismatch in EVMs number shared with the INC candidate of Rajnandgaon PC, is not based on facts.



The EVMs used during polls are exactly according to the list of machines shared by Returning Officer after randomization with contesting candidates. @ECISVEEP

