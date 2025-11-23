दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं. सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में कई अहम सुरागों पर काम कर रही हैं. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं. इस समिट में भारत की प्राथमिकता वैश्विक स्वास्थ्य, ड्रग-टेरर नेक्सस और आर्थिक सहयोग पर केंद्रित है.

इधर, महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. एनसीपी (शरद पवार गुट) के प्रमुख शरद पवार मुंबई में आज एक अहम बैठक करने वाले हैं. माना जा रहा है कि इस बैठक में तीसरे मोर्चे की संभावनाओं पर चर्चा हो सकती है, जिससे राज्य की सियासत में नए समीकरण बन सकते हैं.

उधर, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर दबाव का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने पारदर्शिता का दावा करते हुए सीबीआई जांच की मांग की है. इन घटनाक्रमों के बीच देश की राजनीति और सुरक्षा दोनों ही सुर्खियों में हैं.

LIVE UPDATES