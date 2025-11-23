दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं. सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में कई अहम सुरागों पर काम कर रही हैं. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं. इस समिट में भारत की प्राथमिकता वैश्विक स्वास्थ्य, ड्रग-टेरर नेक्सस और आर्थिक सहयोग पर केंद्रित है.
इधर, महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. एनसीपी (शरद पवार गुट) के प्रमुख शरद पवार मुंबई में आज एक अहम बैठक करने वाले हैं. माना जा रहा है कि इस बैठक में तीसरे मोर्चे की संभावनाओं पर चर्चा हो सकती है, जिससे राज्य की सियासत में नए समीकरण बन सकते हैं.
उधर, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर दबाव का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने पारदर्शिता का दावा करते हुए सीबीआई जांच की मांग की है. इन घटनाक्रमों के बीच देश की राजनीति और सुरक्षा दोनों ही सुर्खियों में हैं.
LIVE UPDATES
जन सुराज पार्टी ने बिहार में हार के बाद सभी संगठनात्मक इकाइयां भंग की
प्रशांत किशोर नीत जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करार हार के बाद शनिवार को पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक पार्टी की सभी संगठनात्मक इकाइयों को भंग कर दिया. पार्टी प्रवक्ता सैयद मसिह उद्दीन ने एक बयान में कहा कि अगले डेढ़ माह में नई इकाइयां स्थापित की जाएंगी. उन्होंने बताया कि यह निर्णय पटना में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने की.
बैठक में किशोर के साथ पार्टी के नेताओं, जैसे पूर्व सेना उपाध्यक्ष एस.के. सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता वाई.वी. गिरी भी उपस्थित थे.
भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया का दावा, एक साल बाद दिल्ली से प्रदूषण होगा खत्म
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर विपक्ष दिल्ली सरकार को घेर रहा है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने आम आदमी पार्टी (आप) पर निशाना साधा है. उन्होंने दावा कि एक साल बाद दिल्ली से प्रदूषण खत्म हो जाएगा. चंदोलिया ने मीडिया से बातचीत में आम आदमी पार्टी से सवाल किया कि अपने 11 साल के शासनकाल में पार्टी ने इस विषय पर क्या किया?
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी टूटी हुई सड़कें, ओवरफ्लो नाले और निचले स्तर की अर्थव्यवस्था छोड़कर गई थी. आम आदमी पार्टी जो काम 11 साल में नहीं कर पाई, वो रेखा गुप्ता सरकार से 6-7 महीने में करने की उम्मीद करती है। रेखा गुप्ता सरकार इस विषय पर काम कर रही है. उन्होंने दावा किया कि एक साल बाद दिल्ली से प्रदूषण खत्म हो जाएगा.
नैनीताल में कैंचीधाम के पास खाई में गिरा वाहन, तीन लोगों की मौत
उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कैंचीधाम के पास शनिवार को एक वाहन के खाई में गिर जाने से उसमें सवार तीन बारातियों की मौत हो गयी जबकि एक अन्य घायल हो गया.राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना शाम को हुई जब एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए बाराती महिंद्रा एक्सयूवी500 में सवार होकर अल्मोड़ा से हल्द्वानी जा रहे थे.
उन्होंने बताया कि रास्ते में रतिघाट नामक स्थान पर वाहन अचानक अनियंत्रित होकर 60 मीटर गहरी खाई में गिर गया. हादसे के वक्त वाहन में चार बाराती सवार थे जिनमें से तीन की मौके पर ही मौत हो गयी.