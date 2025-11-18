नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे सरकार के अभियान को आज बड़ी सफलता मिली है. आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामाराजू जिले में आज आंध्र-ओडिशा सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में शीर्ष माओवादी कमांडर माडवी हिडमा समेत छह माओवादी मारे गए हैं. हिडमा को भारत में सबसे वांछित माओवादी कमांडर माना जाता था. 43 साल का हिडमा पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) बटालियन की बटालियन संख्या एक का प्रमुख है, जिसे सबसे घातक माओवादी हमला इकाई कहा जाता है. उस पर 2013 में छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में शीर्ष कांग्रेस नेताओं सहित 27 लोगों की हत्या में शामिल होने का भी संदेह था. हिडमा को 2021 में छत्तीसगढ़ के सुकमा में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 22 जवानों की हत्या का मास्टरमाइंड भी माना जाता है.