लद्दाख में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 4.4 रही तीव्रता

लद्दाख में बुधवार को 4.4 तीव्रता का भूकंप आया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि भूकंप के कारण जान-माल का नुकसान होने की फिलहाल कोई खबर नहीं मिली है. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, भूकंप सुबह आठ बजकर 12 बजे मिनट पर आया और इसका केंद्र 15 किलोमीटर की गहराई में था.

EQ of M: 4.4, On: 03/07/2024 08:12:59 IST, Lat: 36.10 N, Long: 74.81 E, Depth: 150 Km, Location: Leh, Ladakh.

For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia @Indiametdept pic.twitter.com/wCyW5LRpGH