आंध्र प्रदेश के कुरनूल में भयानक बस हादसे में 20 लोगों की जान चली गई है. इस हादसे के बाद बॉलीवुड एक्‍टर सोनू सूद ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से तुरंत एक्‍शन लेने की मांग की है. सोनू ने इसके साथ ही यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने का आग्रह किया.

गडकरी को दिया यह सुझाव

सोनू सूद ने यात्री सुरक्षा में किसी भी प्रकार की समझौता न करने पर जोर दिया है. साथ ही उन्‍होंने गडकरी से अपील की है कि लग्‍जरी बसों में मैनुअल इमरजेंसी दरवाजे अनिवार्य किए जाएं. ताकि इलेक्ट्रॉनिक दरवाजों के असफल होने की स्थिति में आपातकालीन निकासी के रूप में इस्तेमाल किया जा सके. शनिवार को सोनू सूद ने अपने एक्‍स हैंडल पर लिखा, 'हर लक्‍जरी बस में मैनुअल इमरजेंसी दरवाजा होना चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे ही नहीं, जो महत्वपूर्ण क्षणों में फेल हो सकते हैं.'

Every luxury bus must have a manual emergency door — not just electronic ones that can fail in critical moments. For passenger safety, this should be made mandatory by law. Operators must upload proof with pictures before renewing permits. Give 1 month for compliance.… — sonu sood (@SonuSood) October 25, 2025

अब कार्रवाई करें

उन्‍होंने आगे लिखा, 'यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसे एक कानून बनाकर अनिवार्य किया जाना चाहिए. ऑपरेटरों को परमिट रिन्‍यूअल से पहले तस्वीरों के साथ सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य किया जाना चाहिए. साथ ही इसका पालन करने के लिए उन्‍हें एक महीने का समय दिया जाना चाहिए.' सोनू सूद ने नितिन गडकरी को टैग करते हुए अंत में लिखा, 'कृपया अब कार्रवाई करें सर, यात्रियों की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं!'

24 घंटे में दो हादसे

आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में शुक्रवार को एक प्राइवेट बस जो बेंगलुरु जा रही थी, टू-व्‍हीलर से टकराने के बाद आग के गोले में बदल गई. इस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे के अगले ही दिन यानी शनिवार को इस तरह के दो और हादसे देश के अलग-अलग हिस्‍से में हुए. पहला हादसा रांची में शनिवार शाम को हुआ जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से एक चलती बस में आग लगने से 40 से ज्‍यादा यात्री बाल-बाल बच गए.

आग के हवाले हुई बस

शनिवार शाम आठ बजे मध्‍य प्रदेश में इसी तरह का हादसा अशोकनगर जिले में हुआ. इंदौर जा रही एक यात्री बस अचानक आग के हवाले हो गई. कुछ ही पलों में पूरी बस राख में बदल गई. यह घटना लगभग 8 बजे इसागढ़ रोड के पास बमनावर गांव के निकट हुई. बस बालाजी ट्रैवल्स की थी और इसमें इंदौर जाने वाले यात्री सवार थे. जैसे ही आग लगी, बस में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने समझदारी दिखाई और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.