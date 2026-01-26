विज्ञापन
कुरनूल में नाकाम प्यार बना बदले की आग, नर्स ने डॉक्टर की बीवी को लगाया HIV इंजेक्शन

आंध्र प्रदेश में प्‍यार में नाकाम एक नर्स ने ऐसा कदम उठाया, जिसे सुन सबका दिल दहल उठा. प्‍यार में नाकाम इस नर्स ने पूर्व प्रेमी डॉक्‍टर की पत्‍नी को HIV संक्रमित खून का इंजेक्शन लगा दिया.

  • आंध्र प्रदेश में एक महिला ने बदले की भावना से डॉक्टर की पत्नी को जानबूझकर HIV संक्रमित खून का इंजेक्शन लगाया
  • पीड़िता डॉ. श्रावणी और उनके पति डॉ. करुणाकर सरकारी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं, आरोपी महिला नर्स वसुंधरा थी
  • वसुंधरा ने डॉ करुणाकर से शादी की उम्मीद लगाई थी, लेकिन उन्होंने श्रावणी से शादी कर ली, जिससे वसुंधरा नाराज हुई
कुरनूल:

आंध्र प्रदेश के कुरनूल शहर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्यार में नाकामी के बाद एक महिला ने बदले की भावना से डॉक्टर की पत्नी को HIV संक्रमित खून का इंजेक्शन लगा दिया. इस वारदान को बदलने की भावना और जलन से प्रेरित होकर किया गया. पूरी साजिश को बड़े शातिराना तरीके से अंजाम दिया गया. एक्‍सीडेंट कर मदद का नाटक भी किया गया, लेकिन पुलिस आखिरकार दोषियों तक पहुंच ही गई और उन्‍हें सलाखों के पीछे भेज दिया.   

प्‍यार तूने ये क्‍या किया...

पुलिस के अनुसार, पीड़िता डॉ. श्रावणी एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. उनके पति डॉ. करुणाकर भी उसी कॉलेज में डॉक्टर हैं. आरोपी महिला वसुंधरा पहले डॉ. करुणाकर के संपर्क में थी और उनसे प्रेम करती थी. वह एक नर्स थी और डॉ. करुणाकर से शादी करना चाहती थी. लेकिन जब करुणाकर ने श्रावणी से शादी कर ली, तो वसुंधरा बेहद गुस्सा हो गई. श्रावणी ने इसका बदलने लेने के लिए रणनीति बनानी शुरू की. 

मदद का नाटक कर लगाया HIV संक्रमित खून का इंजेक्शन

पुलिस जांच में सामने आया कि 9 जनवरी को दोपहर के समय डॉ. श्रावणी स्कूटी से घर जा रही थीं. तभी केसी नहर के पास उनकी गाड़ी को जानबूझकर टक्कर मारी गई. हादसे के बाद वसुंधरा, उसकी दोस्त ज्योति और उसके बच्चे यशवंत व श्रुति वहां पहुंचे और मदद का नाटक किया. उन्होंने घायल श्रावणी को ऑटो में बैठाया और अस्पताल ले जाने का बहाना किया. इसी दौरान वसुंधरा ने उनके गले में HIV संक्रमित खून का इंजेक्शन लगा दिया. श्रावणी को शक हुआ और उन्होंने तुरंत अपने पति को फोन कर बताया. इसके बाद डॉ. करुणाकर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. 

जलन और बदले की भावना

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सबूतों के आधार पर जांच की. जांच में पता चला कि वसुंधरा ने सरकारी अस्पताल के संपर्कों से संक्रमित खून हासिल किया था. मामले में वसुंधरा, उसकी दोस्त ज्योति और उसके दोनों बच्चों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. पीड़िता का इलाज डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है. कुरनूल डीएसपी बाबू प्रसाद ने बताया कि यह अपराध पूरी तरह से जलन और बदले की भावना के कारण किया गया.

