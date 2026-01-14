करण औजला बेवफा है? चीटिंग के आरोपों के बीच बीवी ने शेयर की सिंगर के साथ रोमांटिक फोटो

पंजाबी सिंगर करण औजला इन दिनों अपने गानों की वजह से नहीं, बल्कि चीटिंग के आरोपों को लेकर सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर बीते कुछ दिनों से उन्हें लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं. एक कनाडा बेस्ड आर्टिस्ट ने करण औजला पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद मामला और भी तूल पकड़ता नजर आ रहा है. दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर एक पोस्ट वायरल हुई, जिसमें एक महिला ने दावा किया कि करण औजला ने उनके साथ रिश्ते के दौरान अपनी शादी की बात छुपाई. महिला का कहना है कि वह करण के साथ एक निजी रिश्ते में थीं और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि सिंगर पहले से शादीशुदा हैं.

इन आरोपों के बीच करण औजला की पत्नी पलक ने सोशल मीडिया पर सिंगर के साथ एक रोमांटिक फोटो शेयर की है. यह तस्वीर किसी फंक्शन की बताई जा रही है, जिसमें पलक करण के काफी करीब नजर आ रही हैं और उन पर भरोसा जताती दिख रही हैं. फोटो के साथ पलक ने सिर्फ कुछ इमोजी शेयर किए, लेकिन फैंस इसे आरोपों पर सीधा जवाब मान रहे हैं.

लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से की शादी

करण औजला का असली नाम जसकरण सिंह औजला है. उन्होंने साल 2023 में अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड पलक से मेक्सिको में शादी की थी. बताया जाता है कि दोनों करीब 10 साल से ज्यादा समय तक एक-दूसरे को डेट कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने शादी का फैसला लिया.

महिला के आरोप

अब बात करते हैं उस महिला के दावों की, जिसने ये आरोप लगाए हैं. महिला का कहना है कि वह हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हैं और करण के साथ उनका रिश्ता निजी था. उन्होंने दावा किया कि जब सच्चाई सामने आई, तो उन्हें चुप करा दिया गया और सार्वजनिक रूप से बदनाम किया गया. महिला के अनुसार, करण की टीम ने एक भारतीय इंफ्लुएंसर से संपर्क कर गलत जानकारी फैलाने की कोशिश की.

महिला ने यह भी कहा कि कनाडा और अमेरिका की पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है. साथ ही, उन्होंने दावा किया कि एक बड़ा अमेरिकी मीडिया हाउस उनका इंटरव्यू लेने की तैयारी कर रहा है और कई भारतीय सेलेब्रिटीज ने निजी तौर पर उनसे संपर्क कर उनका समर्थन किया है. फिलहाल, करण औजला या उनकी टीम की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. वहीं, पत्नी पलक की पोस्ट को देखकर फैंस इसे सिंगर के सपोर्ट के तौर पर देख रहे हैं.

