हिमाचल के कुल्लू में आग ने मचाया तांडव,देखते ही देखते जल गया गांव, तस्वीरें देखकर हिल जाएंगे

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के एक गांव में सोमवार दोपहर भयानक आग लग गई. यह आग जिले की तीर्थंकर घाटी के नोहांडा के झनीयार गांव में दोपहर करीब दो बजे लगी. यह आग देखते ही देखते फैल गई. पहले तो गांव वालों ने अपने स्तर पर आग को बुझाने की कोशिश की. लेकिन आग उनसे काबू में नहीं आई. फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके के लिए रवाना तो की गईं, लेकिन वहां जाने का रास्ता न होने की वजह से वो पहुंच नहीं पाईं. लेकिन फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहा किसी तरह से पहुंचे. इससे पहले ही आग वहां तबाही मचा चुकी थी. इस गांव में केवल चार-पांच घर ही बचे हैं, ये घर गांव के बाहरी हिस्से में बने थे. इस अग्निकांड में किसी तरह की जनहानि खबर नहीं है. शुरुआती जांच में आग का कारण शार्ट सर्किट को बताया जा रहा है.

कुल्लू जिले के किस गांव में लगी आग

मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार दिन में दो बजकर सात मिनट पर अग्निशमन विभाग की बंजर चौकी को सूचना मिली की नोहांडा के झनीयार गांव में आग लग गई है. यह गांव बंजार से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है. गांव तक पहुंचने की लिए करीब तीन किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ता है. यह रास्ता तय करने में एक घंटे का समय लगता है. इसलिए गांव वालों ने अपने स्तर पर ही आग बुझाने के प्रयास तुरंत शुरू कर दिए थे. उनके वो प्रयास नाकाफी साबित हुए. अग्निशमन विभाग की गाड़ी गांव से तीन किलोमीटर पीछे रह गई थी, लेकिन अग्निशमन विभाग की पांच सदस्यीय टीम जब तक गांव में पहुंची, तब तक सब कुछ खाक हो चुका था.

आग लगने का शुरूआत कारण शार्ट सर्किट को बताया जा रहा है.

आग से किसी तरह की जनहानि होने की खबर नहीं है. शुरुआती जांच में आग का कारण शार्ट सर्किट को बताया जा रहा है.

आग में कितने का नुकसान हुआ है

अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस अग्निकांड में 16 घर, चार गौशालाएं और दो मंदिर जलकर राख हो गए. गांव में अब मात्र चार-पांच घर ही बचे हैं.ये बचे हुए घर आग की चपेट में आए घरों से कुछ दूरी पर बने हुए थे.यह दूरदराज का पहाड़ी इलाका है. यहां पर घर बनाने में बहुतायत में लकड़ी का प्रयोग होता है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली का जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम टूटेगा, खेल मंत्रालय ने किया 'स्पोर्ट्स सिटी' बनाने का फैसला