Live Updates: सुप्रीम कोर्ट के वकील बृजेश सिंह ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी को पत्र लिखकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की इजाजत मांगी है. ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर बुधवार रात चलती स्लीपर बस में आग लगने से 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई.सीएम योगी और पीएम योगी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपये मुआवजे का किया ऐलान किया है. जमशेदपुर में ट्रक और कार की जोरदार टक्कर झारखंड की मंत्री दीपिका सिंह की बेटी समेत 4 लोगों की मौत हो गई. TMC के नाम और चिह्न पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. स्टूडेंट साहिल की मौत पर IIT बॉम्बे ने यू-टर्न ले लिया है. पहले के बयान पर माफी मांगते हुए कहा कि जांच पूरी होने का इंतजार है.

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