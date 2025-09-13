2019 में ड्रग ओवरडोज हुई थी मौत, फिर दोस्तों से दफनाया... अब मिला कंकाल

2019 में ड्रग ओवरडोज से मरे एक 35 वर्षीय व्यक्ति के कंकाल के अवशेष शुक्रवार को बरामद किए गए हैं. पुलिस को शक है कि उसे उसके दोस्तों ने ही दफना दिया था. यह मामला वेस्ट हिल के रहने वाले विजिल से जुड़ा है, जो 24 मार्च, 2019 को घर से निकलने के बाद लापता हो गया था.

पुलिस के अनुसार, विजिल अपने दोस्तों निखिल (35) और एस. दीपेश (27) के साथ सरोवरम पार्क में ब्राउन शुगर का सेवन कर रहा था. उसी दौरान, वह बेहोश हो गया। यह मानकर कि उसकी मौत हो गई है, निखिल और दीपेश ने उसकी मोटरसाइकिल रेलवे स्टेशन के पास छोड़ दी, उसका मोबाइल फोन फेंक दिया, और दो दिन बाद उसके शव को एक दलदली जमीन में दफना दिया.

जांच और गिरफ्तारी

शुरुआत में पुलिस को शव खोजने में परेशानी हुई क्योंकि जमीन पानी में डूब गई थी. इस वजह से मामला कुछ समय के लिए रुक गया था.

हाल ही में, लंबित अनसुलझे मामलों की समीक्षा के दौरान इस मामले को दोबारा खोला गया.

25 अगस्त को पुलिस ने निखिल और दीपेश को गिरफ्तार किया.

इस सप्ताह की शुरुआत में, पुलिस ने दोनों आरोपियों को साथ लेकर उस दलदली जमीन की फिर से तलाशी ली. 11 सितंबर को विजिल के कपड़े और जूते मिले, और उसके बाद 12 सितंबर को कंकाल के अवशेष भी बरामद किए गए.

पुलिस ने कंकाल की पसलियों, दांतों और जबड़े के कुछ हिस्सों सहित हड्डियों को डीएनए परीक्षण के लिए फोरेंसिक प्रयोगशाला भेजा है ताकि यह पुष्टि हो सके कि वे विजिल के ही हैं या नहीं.

आरोपियों पर आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 201 (साक्ष्यों को मिटाना), 297 (कब्रिस्तान में जबरन प्रवेश), और 34 (साझा इरादा) के तहत आरोप लगाए गए हैं. तीसरा संदिग्ध, रंजीत, अभी भी फरार है. पुलिस ने कहा कि आरोपियों की हिरासत जल्द ही खत्म होने वाली है और उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा.