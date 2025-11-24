विज्ञापन
केरल के कोल्लम में एक व्यक्ति ने सिलेंडर मारकर की पत्नी की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार

शोर शराबा सुनकर पड़ोसी घर की तरफ़ दौड़े और उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां उन्होंने कविता को बेहोश पाया. पुलिस के अनुसार एक चिकित्सक को बुलाया गया जिसने महिला को मृत घोषित कर दिया.

केरल के कोल्लम में एक व्यक्ति ने सिलेंडर मारकर की पत्नी की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार
प्रतीकात्मक तस्वीर
कोल्लम:

केरल में कोल्लम जिले के मंगद में रविवार देर रात एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर कथित तौर पर एलपीजी सिलेंडर से हमला कर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने यह जानकारी दी. मृतक की पहचान कविता के रूप में हुई है, जो मंगद की ही निवासी थी.

पुलिस ने महिला के पति मधुसूदनन पिल्लै को गिरफ्तार कर लिया है. उसने देर रात झगड़े के बाद अपनी पत्नी पर हमला किया था. प्राथमिकी के अनुसार, यह घटना रात करीब साढ़े बारह बजे हुई जब पिल्लै ने कविता के सिर पर गैस सिलेंडर से कई बार वार किया. इसमें यह भी कहा गया है कि घटना के समय उनकी बेटी घर में मौजूद थी.

अधिकारियों ने बताया कि पिल्लै को गिरफ्तार कर किलिक्कोलूर पुलिस थाने ले जाया गया, जहां हत्या का मामला दर्ज किया गया है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है.
 

Kerala News, Kollam News, Man Killed Wife
