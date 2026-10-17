कोलकाता के चोरबगान दुर्गा पूजा पंडाल हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद पीड़ादायक है और उनकी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ हैं. प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.

कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान चोरबगान दुर्गा पूजा पंडाल में हुए हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. शुरुआती जानकारी के अनुसार पंडाल में अव्यवस्था और भगदड़ पैदा हो गई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं और इसमें 17 लोगों की मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल कलकत्ता मेडिकल कॉलेज पहुंचे. यहां घायल लोगों का इलाज चल रहा है. अधिकारियों ने अस्पताल में भर्ती लोगों की स्थिति की जानकारी ली और राहत एवं उपचार व्यवस्था की समीक्षा की. प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

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