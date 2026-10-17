कोलकाता के चोरबगान दुर्गा पूजा पंडाल हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद पीड़ादायक है और उनकी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ हैं. प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.
कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान चोरबगान दुर्गा पूजा पंडाल में हुए हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. शुरुआती जानकारी के अनुसार पंडाल में अव्यवस्था और भगदड़ पैदा हो गई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं और इसमें 17 लोगों की मौत हो गई.
घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल कलकत्ता मेडिकल कॉलेज पहुंचे. यहां घायल लोगों का इलाज चल रहा है. अधिकारियों ने अस्पताल में भर्ती लोगों की स्थिति की जानकारी ली और राहत एवं उपचार व्यवस्था की समीक्षा की. प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है.
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PMO की घोषणा: कोलकाता हादसे में मृतकों के परिजनों को 2 लाख, घायलों को 50 हजार रुपये
कोलकाता के चोरबगान दुर्गा पूजा पंडाल हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद पीड़ादायक है और उनकी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ हैं. प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.
कोलकाता हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की
कोलकाता के चोरबगान दुर्गा पूजा पंडाल हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है. उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की. प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है.
The stampede in Kolkata is extremely distressing. My thoughts are with those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. The local administration is providing all possible assistance to those affected: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) October 17, 2026
अभी-अभी कोलकाता के चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ का अत्यंत दु:खद समाचार मिला। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी से बात की। इस हादसे में जान गँवाने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ और परिवारजनों के प्रति संवेदनाएँ व्यक्त करता हूँ। प्रशासन द्वारा घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। पश्चिम बंगाल के अपने कल के सभी कार्यक्रम स्थगित कर अस्पताल जाकर घायलों से मिलूँगा। माँ दुर्गा से सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।— Amit Shah (@AmitShah) October 17, 2026
बारिश के बीच चोरबगान दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़, 35 लोग अस्पताल पहुंचाए गए
कोलकाता पुलिस ने बताया कि गिरीश पार्क थाना क्षेत्र स्थित शारदा पार्क (चोरबगान) दुर्गा पूजा पंडाल के निकास द्वार पर शुक्रवार शाम करीब 7:40 बजे भारी भीड़ और बारिश के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. हादसे में घायल सभी लोगों को तुरंत मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया. राहत कार्य के लिए पुलिस, दमकल, डीएमजी टीम और एंबुलेंस भेजी गईं. पुलिस ने एहतियातन पंडाल को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया है. अब तक करीब 35 लोगों को अस्पताल ले जाए जाने की जानकारी मिली है.
चोरबगान हादसे में 17 मौतें: मृतकों में 13 महिलाएं, 3 पुरुष और 1 बच्चा शामिल
कोलकाता के चोरबगान के दुर्गा पंडाल में हुए हादसे में हादसे में 17 लोगों की मौत हुई, जिसमें मृतकों में 13 महिलाएं, 3 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है.
Deeply shocked and saddened to learn about the stampede at the Chore Bagan Puja Pandal. I pray to Maa Durga for the speedy recovery of all those injured and for strength and courage for their families during this difficult time.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 17, 2026
सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर MCH (मेडिकल कॉलेज अस्पताल) ले जाया गया.
चोरबगान पंडाल हादसे पर चश्मदीद बोला: अभी समझ नहीं आया आखिर हुआ क्या
कोलकाता के चोरबगान सार्वजनीन दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ जैसी स्थिति के बाद एक चश्मदीद ने कहा कि वह अभी तक यह नहीं समझ पाया है कि आखिर घटना कैसे हुई. उसने कहा कि स्थिति बेहद अचानक बनी, इसलिए फिलहाल वह हादसे पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं कर सकता.
Kolkata, West Bengal: Following the stampede-like situation at the Chorbagan Sarbojanin Durga Puja pandal, an eye witness says, "I still haven’t been able to understand what happened, so I can’t comment on the incident at this point...." https://t.co/z35RZQAJJA— IANS (@ians_india) October 17, 2026
चोरबगान पंडाल हादसे के बाद कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में भर्ती घायलों का इलाज जारी
कोलकाता के चोरबगान दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ जैसी स्थिति के बाद घायलों को कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. अस्पताल से सामने आई तस्वीरों में इलाज और राहत कार्य जारी दिखाई दे रहे हैं जबकि प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है.
Kolkata, West Bengal: Visuals from Calcutta Medical College following the stampede-like situation at the Chorbagan Sarbojanin Durga Puja pandal https://t.co/UnVbC96CXV— IANS (@ians_india) October 17, 2026
कोलकाता पंडाल हादसे का चश्मदीद दावा: संकरे रास्ते और अंधेरे से बिगड़े हालात
पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित चोरबगान सार्वजनीन दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ जैसी स्थिति के बाद सामने आए एक चश्मदीद ने हादसे को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार पंडाल का प्रवेश और निकास मार्ग काफी संकरा था, जिससे भीड़ का दबाव बढ़ गया. उन्होंने बताया कि इलाके में पर्याप्त रोशनी भी नहीं थी, जिसके कारण लोगों को बाहर निकलने में परेशानी हुई. चश्मदीद ने कहा कि इस घटना में उनकी बेटी और नातिन घायल हो गईं और दोनों अस्पताल में भर्ती हैं. हादसे के बाद प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है और घायलों का इलाज जारी है.