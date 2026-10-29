गुवाहाटी में चाकू से हमला, 4 घायल; एक की हालत गंभीर

असम के गुवाहाटी के फतासिल अंबारी इलाके में बुधवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से कई लोगों पर हमला कर दिया. इस हमले में चार लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपी ने अचानक लोगों पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.

गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए गुवाहाटी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य तीन घायलों का भी अस्पताल में उपचार चल रहा है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी की पहचान मैदुल इस्लाम के रूप में की और उसे गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस हमले के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है और मामले की जांच जारी है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही हमले के मकसद के बारे में स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी.

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