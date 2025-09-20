विज्ञापन
किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ गोलीबारी, अभियान जारी: भारतीय सेना

व्हाइट नाइट कोर ने कहा कि किश्तवाड़ के सामान्य क्षेत्र में एक खुफिया जानकारी पर आधारित अभियान में व्हाइट नाइट कोर के सतर्क सैनिकों ने रात लगभग 8 बजे आतंकवादियों से संपर्क स्थापित किया, जिस पर गोलीबारी हुई. इसके बाद से अभियान जारी है.

किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ गोलीबारी, अभियान जारी: भारतीय सेना
  • किश्तवाड़ जिले में भारतीय सेना और आतंकियों के बीच शुक्रवार रात आठ बजे मुठभेड़ शुरू हुई थी जो अभी भी जारी है
  • भारतीय सेना ने आतंकियों की गोलीबारी के जवाब में सतर्कता से कार्रवाई करते हुए जवाबी फायरिंग की और अभियान चलाया
  • पिछली मुठभेड़ में किश्तवाड़- उधमपुर जिलों में सुरक्षाबलों ने आतंकियों के ठिकानों पर तलाशी और कार्रवाई की थी
किश्तवाड़:

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में भारतीय सेना के जवानों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो गई है. जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना और आतंकियों के बीच शुक्रवार रात को 8 बजे मुठभेड़ शुरू हुई थी और अभी भी जारी है. भारतीय सेना ने बताया कि शुक्रवार की रात किश्तवाड़ जिले में अचानक से आतंकियों ने गोलीबारी कर दी, जिस पर सेना के जवानों ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की. दोनों ओर से गोलियां चल रही हैं. सेना की व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी.

इससे पहले 2-3 जुलाई को किश्तवाड़ जिले में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी. सुरक्षाबलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद किश्तवाड़ जिले के चटरू इलाके में तलाशी अभियान चलाया था. वहीं, उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में भी 26 जून को मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सुरक्षाबलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया था.

पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला किया था और 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या की थी. कथित तौर पर पर्यटकों के धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी गई थी. इस बर्बर आतंकी हमले से पूरे देश में आक्रोश फैल गया था. हालांकि, कुछ दिन में ही भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में छिपे आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त करके पहलगाम हमले का बदला लिया.

भारत की कार्रवाई से भड़के पाकिस्तान ने सीमा पार से गोलाबारी और मिसाइलें दागनी शुरू की थीं. इन हमलों को भारत ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद से नाकाम किया था. जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान भी पहुंचाया था. भारत ने मुरिदके (लाहौर के पास), बहावलपुर, कोटली और पीओके के मुजफ्फराबाद इलाकों में स्ट्राइक कीं, जिससे पाकिस्तान की सरकार घुटनों पर आई। बाद में सहमति के बाद सीजफायर की घोषणा की गई थी.

