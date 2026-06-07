'राहुल गांधी को सीरियसली लेने की जरूरत क्या है?' जब NDTV से बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर NDTV को खास इंटरव्यू दिया. इसमें उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में 5 साल के लिए काम होता था, लेकिन मोदी सरकार में 2047 तक 'विकसित भारत' का लक्ष्य रखा गया है. इस इंटरव्यू में रिजिजू ने राहुल गांधी को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल हमेशा देशविरोधी बातें करते हैं.
'देश में कोई आर्थिक इमरजेंसी नहीं है'
जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी देश में आर्थिक इमरजेंसी की बात कर रहे हैं. तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि 'कोई आर्थिक इमरजेंसी नहीं है. देश में एक बार ही इमरजेंसी लगी थी, वह कांग्रेस ने लगाई थी.'
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उन्होंने कहा कि 'विपक्ष के नेता चुनाव जीत नहीं सकते तो देश के लोगों को बरगलाते हैं. राहुल गांधी देश में ऐसी बातें करते हैं जिससे देश को नुकसान हो, कभी अंडमान में जाकर कहते हैं कि ये स्ट्रेटजिक प्वाइंट नहीं बनाना चाहिए. उनका मकसद देश को कमजोर करना है. वे हमेशा देश की जानता को गुमराह करते हैं.'
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क्या आप राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेते हैं?
इस सवाल के जवाब में रिजिजू ने कहा, 'राहुल गांधी को गंभीरता से लेने की जरूरत है क्या? वह देश के ऐसे नेता हैं, जो सिर्फ देश के विरोध में बात करते हैं.'
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राहुल गांधी को देश विरोधी का टैग देने के सवाल पर रिजिजू ने कहा, 'क्योंकि राहुल गांधी हमेशा देश विरोधी बातें ही करते हैं, जब वह जॉर्ज सोरोस के साथ बैठते हैं तो उनको क्या कहा जाए? जब वह विदेश में जाकर देश के खिलाफ बोलते हैं तो उनको क्या कहा जाए? राहुल गांधी सिर्फ देश के खिलाफ काम करते हैं.'
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