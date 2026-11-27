संसद के विशेष सत्र पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने चार दिवसीय संसदीय सत्र बुलाने का फैसला किया है. हमने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति को इस बारे में सूचित कर दिया है. हमारी योजना 30 नवंबर और 1 दिसंबर को लोकसभा में और उसके बाद 2 और 3 दिसंबर को राज्यसभा में महत्वपूर्ण विधायी कार्य लाने की है. मैंने सभी राजनीतिक दलों से संपर्क किया है और प्रमुख दलों के नेताओं के साथ चर्चा की है. कुछ सांसदों ने सोशल मीडिया और अन्य मीडिया माध्यमों में ऐसे बयान दिए हैं, जिनमें कहा गया है कि सरकार स्थापित नियमों का पालन नहीं करती है. इस तरह की बेबुनियाद टिप्पणियों से बचना चाहिए. जब भी कोई महत्वपूर्ण विधायी कार्य करना हो, तो सरकार को सत्र बुलाने का पूरा अधिकार है.

उन्होंने कहा कि यह एक पुरानी और स्थापित परंपरा रही है. मैं पुरानी बातों में नहीं पड़ना चाहता. लेकिन इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब पिछले सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त किए बिना ही नया सत्र बुला लिया गया था. यह एक संसदीय लोकतंत्र है. ज देश के लिए कोई अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हो, तो सरकार द्वारा संसद का सत्र बुलाना पूरी तरह से सामान्य और मानक प्रक्रिया है. जब कोई 'विशेष सत्र' बुलाया जाता है, तो इसका अर्थ यही होता है कि कोई विशेष और महत्वपूर्ण कार्य- जैसे कि अहम विधेयक या राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे—जिन पर चर्चा होनी है. ऐसे सत्र को असंवैधानिक बताना, या यह दावा करना कि शीतकालीन सत्र को समय से पहले ही खत्म कर दिया गया है. पूरी तरह से गैर-जिम्मेदाराना है. खासकर तब, जब ऐसा बयान संसद सदस्यों की ओर से आए.

रिजिजू ने कहा कि केवल सत्र बुलाने की प्रक्रिया 'असंवैधानिक' कैसे हो सकती है? मैं इन सांसदों से आग्रह करता हूं कि वे इस तरह के तुच्छ या आधारहीन दावे करने से बचें. आप संसद सदस्य हैं. यह मंच ही चर्चा-विचार-विमर्श के लिए बना है. संसद का अस्तित्व ही इसलिए है ताकि इसके सदस्य राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा कर सकें और अपनी राय रख सकें. इसलिए, जब हम यह विशेष सत्र बुला रहे हैं, तो मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और प्रत्येक सांसद से अनुरोध करता हूं कि वे इसमें पूरी सक्रियता से भाग लें. सरकार जो भी विधेयक या कार्य सदन में लाए, उस पर सदन के भीतर व्यापक और सार्थक चर्चा होनी चाहिए. आप सरकार के प्रस्तावों से सहमत हैं या नहीं, यह एक अलग विषय है. लोकतंत्र में, आपको सरकार से सहमत होने या उसके कार्यों का विरोध करने की पूरी स्वतंत्रता है. लेकिन, संसदीय सत्र तो चलना ही चाहिए. देश सुन रहा है. पूरे देश के लोग इस बात पर नज़र रखेंगे और याद रखेंगे कि हम संसद में अपने विचार किस तरह रखते हैं. इसलिए, यह सभी सांसदों की ज़िम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि कार्यवाही सुचारू रूप से चले.



बता दें कि मोदी सरकार ने महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयकों को पारित कराने के लिए सोमवार, 30 नवंबर से संसद का चार दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है. 2 दिसंबर को राज्यसभा की बैठक होगी और 3 दिसंबर तक दोनों सदनों की कार्यवाही चलने की संभावना है. इस साल अप्रैल में सरकार ने यह विधेयक पारित कराने की कोशिश की थी. लेकिन तब विपक्ष की एकजुटता के कारण बिल पारित नहीं हो सका था. मोदी सरकार के इतिहास में यह पहली बार हुआ था जब कोई विधेयक संख्या बल के अभाव में पारित नहीं हो सका.

तब से लेकर अब तक हालात काफी बदल चुके हैं. डीएमके और टीएमसी सत्ता से बाहर हो चुके हैं. टीएमसी में भी टूट हुई है. शिवसेना (यूबीटी) के सात सांसद शिवसेना (शिंदे) के साथ आ गए हैं. आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं. बीजेडी के कुछ राज्यसभा सांसदों ने भी इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है. अप्रैल से अब तक एनडीए में 36 से अधिक सांसद जुड़ चुके हैं. हालांकि, अब भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार को डीएमके और एनसीपी (शरद पवार) के समर्थन की आवश्यकता है.

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