प्रेमी का कर्ज उतारने के लिए युवक को फंसा कर दी थी हत्या, अब 5 मर्डर के आरोपी से लड़की कर रही है शादी!

डेटिंग ऐप के जरिए प्रेमजाल बुनकर युवक की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी प्रिया सेठ उर्फ नेहा सेठ को शादी करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट से 15 दिनों की आपात पैरोल मिली है. आज प्रिया सेठ अपने प्रेमी हनुमान प्रसाद से शादी करने जा रही है. दोनों का विवाह अलवर के बड़ौदामेव में होगा.

दुष्यंत शर्मा हत्याकांड की दोषी प्रिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसे वह वर्तमान में सांगानेर खुली जेल में काट रही है. वहीं, हत्या के आरोप में सजा काट रहे हनुमान प्रसाद को भी 15 दिनों की पैरोल दी गई है. दोनों 23 जनवरी को प्रेम विवाह करने वाले हैं. दोनों इसी जेल में बंद है. करीब 6 महीने पहले दोनों की मुलाकात हुई और प्रेम हो गया. दरअसल, 2 मई 2018 को प्रिया सेठ ने अपने प्रेमी और एक अन्य लड़के के साथ मिलकर दुष्यंत सिंह की हत्या कर दी थी. इस मामले में एडीजे कोर्ट ने 24 नवंबर 2023 को प्रिया को आजीवन कारावास की सजा दी थी.

प्रेमी का कर्जा उतारने के लिए दुष्यंत को फंसाया

प्रिया सेठ ने डेटिंग ऐप टिंडर के जरिए जयपुर के झोटवाड़ा के रहने वाले दुष्यंत सिंह से दोस्ती की थी. उसे लगा कि दुष्यंत पैसे वाले परिवार से है. प्रिया के प्रेमी दीक्षांत कामरा पर कर्ज था. वह मॉडलिंग करता था. इस कर्ज को चुकाने किए उन्होंने मिलकर दुष्यंत का अपहरण कर फिरौती लेने की साजिश रची. 2 मई को उन्होंने दुष्यंत को बजाज नगर में एक फ्लैट में बुलाया. उसके पिता को कॉल करके 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई. पिता फिरौती के पैसे का इंतजाम करने लगा. दुष्यंत के पिता ने 3 लाख रुपए उनके खाते में डाल भी दिए. इसके बाद उनको लगा कि दुष्यंत को छोड़ेंगे तो मामला पुलिस तक पहुंच सकता हैं. इसलिए उसने प्रेमी दीक्षांत कामरा और उसके दोस्त लक्ष्य वालिया के साथ मिलकर दुष्यंत की हत्या कर दी.

शव को आमेर की पहाड़ियों में फेंका

इसके बाद 3 मई को परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने जांच शुरू की. हत्या के कुछ देर बाद आरोपियों ने दुष्यंत का शव बड़े सूटकेस में भरा और ठिकाने लगाने ले गए. दिल्ली रोड स्थित आमेर की पहाड़ियों में शव फेंक दिया. शव को ठिकाने लगाने से पहले उसके चेहरे पर चाकू से कई वार भी किए गए, ताकि पुलिस पहचान न सके. सबूत मिटाने को फ्लैट को धोया गया, लेकिन समय रहते आमेर पुलिस ने तीनों हत्यारों को उसी फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया. 3 मई 2018 की रात को पुलिस को आमेर पहाड़ियों से शव बरामद हुआ था. 4 मई को पुलिस ने प्रिया सेठ, दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया को उसी फ्लैट से गिरफ्तार किया.

हनुमान प्रसाद है हत्या का आरोपी

वहीं, हनुमान प्रसाद अपने से 10 साल बड़ी गर्लफ्रेंड के पति और बच्चों की हत्या करने के मामले में सजा काट रहा है. अलवर के चर्चित हत्याकांड में से एक इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी थी. दरअसल, अलवर के शिवाजी पार्क की रहने वाली संतोष ताइक्वांडो प्लेयर थी. इस दौरान उसके और हनुमान के बीच नजदीकियां बढ़ी. 2 अक्टूबर, 2017 की रात को संतोष ने हनुमान को अपने पति और बच्चों की हत्या करने के लिए घर बुलाया. हनुमान अपने साथी के साथ वहां पहुंचा. संतोष के पति बनवारी लाल और 4 बच्चों को जानवर काटने वाले चाकू से हत्या कर दी गई. संतोष तीन बच्चों की मां थी. साथ में भतीजा रहता था. जब बच्चे जाग गए, उन्होंने सब देख लिया तो पकड़े जाने के डर से संतोष ने अपने बच्चों के साथ भतीजे की भी हत्या करवा दी.