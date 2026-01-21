लगाया था छेड़छाड़ का आरोप, शख्स ने कर ली आत्महत्या, अब महिला इंफ्लुएंसर गिरफ्तार

Kerala News: केरल की एक महिला इंफ्लुएंसर को एक शख्स पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है. महिला के इन आरोपों के बाद ही शख्स ने आत्महत्या कर ली थी. पुलिस फिलहाल गिरफ्तार महिला से इस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है. आपको पता दें कि मामला 22 जनवरी का है. जब एक महिला इंफ्लुएंसर ने बस में छेड़खानी का वीडियो बनाकर वायरल किया था. इस वीडियो के सामने आने के बाद केरल के कोझिकोड के रहने वाले दीपक ने आत्महत्या कर ली थी. पुलिस ने अब पीड़ित परिजनों के आरोपों के बाद मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने मृतक शख्स की पहचान दीपक के रूप में की गई है. पुलिस की जांच में पता चला है कि शिमजिथा मुस्तफा और दीपक यू पिछले सप्ताह एक ही बस में यात्रा कर रहे थे. मुस्तफा ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें कहा गया कि दीपक ने उसका यौन उत्पीड़न किया और फिर उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दिया. वीडियो वायरल हो गया और इसे 20 लाख से ज्यादा बार देखा गया.

वीडियो रिकॉर्ड होने के दो दिन बाद रविवार को, दीपक के माता-पिता ने अपने इकलौते बेटे को कोझिकोड स्थित अपने घर में फांसी से लटका हुआ पाया. उन्होंने कहा कि दीपक निर्दोष था. उसे लेकर जो वीडियो वायरल किया गया उसकी वजह से वह बहुत अपमानित महसूस कर रहा था. वीडियो वायरल होने के बाद उसने दो दिन तक खाना भी नहीं खाया. इसके बाद ही उसने ये कमद उठाया है. उधर, आरोपी मुस्तफा ने वीडियो हटा दिया और फिर अपना बचाव करते हुए एक और क्लिप अपलोड की। इस वीडियो को बाद में प्राइवेट भी कर दिया गया.