विज्ञापन
विशेष लिंक

'केरल के कांग्रेस विधायक ने मुझे मैसेज कर सेक्स के लिए कहा', ट्रांसजेंडर वर्कर का सनसनीखेज दावा

NDTV से बात करते हुए अवंतिका विष्णु ने कहा कि कांग्रेस नेता ने उनका यौन उत्पीड़न किया साथ ही रेप फैंटेसी को पूरा करने का दबाव डाला. उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआत में वह उनके राजनीतिक कद के कारण कुछ ही कहने से हिचकिचा रही थीं.

Read Time: 4 mins
Share
'केरल के कांग्रेस विधायक ने मुझे मैसेज कर सेक्स के लिए कहा', ट्रांसजेंडर वर्कर का सनसनीखेज दावा
केरल के कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल और ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता अवंतिका विष्णु.
  • केरल के कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल पर अभिनेत्री व ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए.
  • ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता ने कहा कि कांग्रेस नेता ने रेप फैंटेसी पूरी करने का दबाव डालने का आरोप लगाया.
  • राहुल ममकूटाथिल ने सभी आरोपों का खंडन किया और कांग्रेस युवा शाखा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

केरल के कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. मलयालम अभिनेत्री रिनी जॉर्ज के बाद अब केरल की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता अवंतिका विष्णु ने उनपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. NDTV से बात करते हुए अवंतिका विष्णु ने कहा कि कांग्रेस नेता ने उनका यौन उत्पीड़न किया साथ ही रेप फैंटेसी को पूरा करने का दबाव डाला. उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआत में वह उनके राजनीतिक कद के कारण कुछ ही कहने से हिचकिचा रही थीं. लेकिन एक्ट्रेस रिनी जॉर्ज सहित अन्य महिलाओं द्वारा इसी तरह के आरोप लगाए जाने के बाद ही उन्होंने यह कदम उठाया.

हालांकि मलयालम एक्ट्रेस रिनी जॉर्ज ने कांग्रेस नेता का नाम नहीं लिया था. उन्होंने केवल इतना कहा कि एक 'प्रमुख राजनीतिक दल के युवा नेता' उन्हें आपत्तिजनक संदेश भेज रहे थे और उन्हें एक फाइव स्टार होटल में होने वाली मीटिंग के लिए इनवाइट किया था.

कांग्रेस नेता आरोपों को किया खंडन

दूसरी ओर कांग्रेस नेता ममकूटाथिल ने उन सभी आरोपों का खंडन किया है. लेकिन उन्होंने आज सुबह कांग्रेस की केरल युवा शाखा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था. साथ ही उन पर आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस रिनी जॉर्ज, अवंतिका विष्णु और अन्य से अदालत में अपना पक्ष रखने की मांग की है.

अवंतिका ने बताया- 2022 में हुई मुलाकात

NDTV से बात करते हुए ट्रांसजेंडर वर्कर अवंतिका विष्णु ने कहा कि उनकी पहली मुलाकात राहुल ममकूटाथिल से जून 2022 में त्रिक्काकारा उपचुनाव के प्रचार के दौरान हुई थी. उस चुनाव में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की उमा थॉमस ने जीत हासिल की थी.

Latest and Breaking News on NDTV

उन्होंने कहा, "केरल उपचुनाव के बाद उसने मुझे फेसबुक पर 'हाय' मैसेज किया और हमारी सामान्य बातचीत हुई. उसके बाद उसने मुझे टेलीग्राम पर मैसेज किया और सेक्स के लिए कहा. वह बलात्कार की कल्पनाओं को पूरा करने के लिए बेंगलुरु या हैदराबाद में मिलना चाहता था,".

विधायक के रुतबे से डर कर तीन साल चुप रही

तीन साल तक चुप रहने के बारे में पूछे जाने पर, अवंतिका विष्णु ने कहा कि उनके कुछ करीबी दोस्तों को इस उत्पीड़न के बारे में पता था, लेकिन वह इसलिए बोलने से हिचकिचा रही थीं क्योंकि "वह केरल का एक फेमस विधायक हैं". उन्होंने यह भी कहा कि अब जब उन्हें पता चल गया है, तो उन्हें साइबर उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है.

अवंतिका विष्णु ने यह भी कहा कि अन्य महिलाओं द्वारा उन पर आरोप लगाए जाने के बाद उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया. जिसके बाद मेरी हिम्मत बढ़ी.

अवंतिका ने कहा- सबूत मिटाने के लिए अपनी ताकत का करेगा इस्तेमाल

अवंतिका ने कहा, "मुझे डर है कि वह सबूत मिटाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा. मुझे डर है कि मामला मेरे बनाम उनके शब्दों पर आ जाएगा और वह एक फेमस नेता हैं," उन्होंने सरकार, पुलिस और समाज से अपने और ट्रांस समुदाय के लिए भावनात्मक और कानूनी समर्थन की अपील करते हुए कहा.

रिनी जॉर्ज ने कहा था- मुझे आपत्तिजनक संदेश मिले

गुरुवार को रिनी जॉर्ज ने भी इसी तरह के आरोप लगाए. रिनी जॉर्ज ने कहा, "मैं सोशल मीडिया के ज़रिए उस राजनेता के संपर्क में आई थी. उसका अनुचित व्यवहार 3 साल पहले शुरू हुआ था, जब मुझे पहली बार उससे आपत्तिजनक संदेश मिले थे." उन्होंने कहा, और दावा किया कि उस राजनेता ने उनकी 'मुलाक़ात' के लिए एक फाइव स्टार होटल में कमरा बुक करने की भी पेशकश की थी.

ट्रांस वर्कर के आरोपों पर कांग्रेस नेता ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

उन्होंने संबंधित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर उनकी शिकायतों को नज़रअंदाज़ करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी चेतावनियों के बावजूद उस युवा नेता को पार्टी में प्रमुख पद मिलते रहे. इस बीच कांग्रेस नेता ममकूटाथिल ने सभी आरोपों से इनकार किया है. उन्होंने अवंतिका विष्णु के आरोपों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rahul Mamkootathil, Rahul Mamkootathil Issue, Rahul Mamkootathil Rape News, Rahul Mamkootathil Mini George, Avantika Vishnu
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com