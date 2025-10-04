केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से की मुलाकात, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की

कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके बेंगलुरु स्थित आवास पर मुलाकात की. हाल ही में खड़गे की पेसमेकर सर्जरी हुई थी. मुलाकात के बाद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की सेहत में सुधार हो रहा है. चूंकि वह एक मेहनती नेता हैं, इसलिए हमने उनसे आराम करने का अनुरोध किया है. हमने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, जो स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इलाज करा रहे हैं और उनका हालचाल जाना. अब उनकी सेहत में सुधार हो रहा है. हमारे अध्यक्ष एक अथक कार्यकर्ता हैं - वह पार्टी के लिए 24 घंटे काम करते हैं.

उन्होंने कहा कि जहां भी उनकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है, वह पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जाते हैं. चाहे पूर्वोत्तर राज्य हों या देश के दूरदराज के इलाके, वह हमेशा मौजूद रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा कि वह पार्टी का काम फिर से शुरू करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन हमने उनसे उनके स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह आराम करने का आग्रह किया है. सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी खड़गे के नियमित संपर्क में हैं और उनके स्वास्थ्य पर नज़र रख रहे हैं.

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में वेणुगोपाल ने कहा, "आज बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की. यह जानकर खुशी हुई कि चिकित्सा प्रक्रिया के बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हैं और काम पर लौट आए हैं और पार्टी के कामकाज की बागडोर संभाल रहे हैं!"

वेणुगोपाल ने आगे कहा कि ‘मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर बताया कि खड़गे, जिनकी पेसमेकर सर्जरी सफल रही है, को बेंगलुरु के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा, "खड़गे को आज शाम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. वह स्वस्थ हैं और आप सभी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं. वह जल्द ही सलाह के अनुसार अपनी गतिविधियां फिर से शुरू करने के लिए उत्सुक हैं. हम सभी को उनकी शुभकामनाओं और समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं."

बिहार में व्यस्त चुनाव प्रचार में भाग लेने के बाद थकान और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद खड़गे को बेंगलुरु के एमएस रमैया अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

