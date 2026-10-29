देशभर में आज करवा चौथ का व्रत और त्योहार 29 अक्तूबर को धूमधाम से मनाया जा रहा है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में मौसम ने फिर करवट ली है. चक्रवाती तूफान अर्णब के असर से उत्तर भारत और मध्य भारत में मौसम बदला है. घने काले बादलों के बीच बारिश ने दस्तक दी है.महाराष्ट्र के नागपुर स्नातक विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस के अभिजीत वंजारी ने पर शानदार जीत दर्ज कर दी है.अभिजीत वंजारी ने बीजेपी के उम्मीदवार सुधाकर कोहले को बड़े वोटों के अंतर से हराया है. अफगानिस्तान में गुरुवार सुबह 4.2 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं.स्पेन में बुधवार को रेल हादसे में 68 लोगों की मौत बाद लोग परिवहन मंत्री के इस्तीफे की मांग पर उड़े हैं. लखनऊ में कल बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक होने जा रही है, इसके उद्घाटन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे.यह बैठक प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में 30 अक्टूबर को डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में होगी.सुप्रीम कोर्ट के अवमानना नोटिस के बाद शिव सेना UBT सांसद संजय राउत ने CJI और सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने स्पीड, स्केल और कनेक्टिविटी के मंत्र से उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदला है.

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