प्रॉपर्टी के लालच में खूनी खेल... मां बाप बहन की हत्या कर घर में दफनाए शव, लापता बता करता रहा तलाश

कर्नाटक के विजयनगर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक युवक ने कथित तौर पर अपने ही पिता, मां और बहन की बेरहमी से हत्या कर दी. उनके शवों को उसी घर में जमीन के अंदर दबा दिया, जहां वो रहते थे. उसके बाद उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी और खुद पुलिस के साथ मिलकर उन्हें ढूंढने का नाटक करता रहा, लेकिन आखिरकार पोल खुल ही गई. पुलिस प्रॉपर्टी के एंगल से जांच कर रही है.

किराए के मकान में रहता था परिवार

अक्षय कुमार अपने पिता भीमराज, मां जयलक्ष्मी और बहन अमृता के साथ विजयनगर जिले के कोट्टूरु शहर में रहता था. यहां हड़पनहल्ली रोड की एलबी कॉलोनी में इन्हें किराए पर मकान ले रखा था. पुलिस को शक है कि 27 जनवरी को ही अक्षय ने अपने परिजनों की हत्या कर दी थी. उसके बाद घर के अंदर ही शवों को दफना दिया.

हत्या के बाद दर्ज कराई मिसिंग रिपोर्ट

पुलिस के मुताबिक, वारदात को अंजाम देने के बाद अक्षय बेंगलुरु भाग गया. वहां तिलक नगर पुलिस स्टेशन में जाकर उसने अपने परिवार के सदस्यों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी. उसने पुलिस को बताया कि उसके माता-पिता और बहन अचानक लापता हो गए हैं. हालांकि पूछताछ के दौरान उसके बयानों में विरोधाभास सामने आया. शक होने पर पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

देखें- थप्पड़ का बदला मर्डर, दिल्ली के कैफे में युवक को गोलियों से भून डाला था, हत्यारोपी गिरफ्तार

हत्या के बाद घर में दबा दिए शव

अक्षय के कबूलनामे के बाद कोट्टूरु पुलिस मौके पर पहुंची और घर की तलाशी ली. पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी ने हत्या के बाद शवों को घर में ही दबा दिया था. फॉरेंसिक टीम और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया है. पुलिस को अंदेशा है कि इस खौफनाक वारदात के पीछे प्रॉपर्टी विवाद मुख्य कारण हो सकता है.

चित्रदुर्ग का रहने वाला था परिवार

भीमराज का परिवार मूल रूप से चित्रदुर्ग जिले के नायकनहट्टी गांव का रहने वाला था. काम के सिलसिले में वो कई वर्षों से लगातार जगह बदल-बदलकर रह रहे थे. पहले वो चित्रदुर्ग में बटन की दुकान चलाते थे. उसके बाद बेल्लारी और फिर दावणगेरे में जाकर रहने लगे.

डेढ़ करोड़ की प्रॉपर्टी विवाद का शक

बताया जा रहा है कि दावणगेरे में उन्होंने करीब 1.5 करोड़ रुपये की लागत से एक घर बनाया था. करीब दो साल पहले यह परिवार कोट्टूरु आकर किराए के मकान में रहने लगा था. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या इस हत्याकांड में अक्षय के साथ कोई और भी शामिल था.

ये भी देखें- गाजियाबाद में शराब पीते वक्‍त खौफनाक वारदात, तीन लोगों ने अपने ही दो दोस्‍तों को उतारा मौत के घाट