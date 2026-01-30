थप्पड़ का बदला मर्डर, दिल्ली के कैफे में युवक को गोलियों से भून डाला था, हत्यारोपी गिरफ्तार

एक थप्पड़ का बदला जान... दिल्ली पुलिस ने मोइन कुर्रेशी को गिरफ्तार किया. मोइन ने 23 जनवरी को दिल्ली के वेलकम इलाके में फैजान नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या की थी. उसने खुद का एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें वो हत्या का कबूलनामा करते हुए नजर आ रहा था. हत्याकांड का कबूलनामा सोशल मीडिया पर करने वाले मोईन को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दबोच लिया है.

वीडियो अपलोड करने के बाद हो गया था अंडरग्राउंड

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मोईन कुरैशी के पैर में गोली मारकर उसे दबोचा लिया. कुछ दिन पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एक कैफे में मोईन कुरैशी ने 4 से 5 गोलियां मारकर एक शख्स की हत्या कर दी थी. हत्याकांड के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके खुलेआम बताया था कि उसी ने इस हत्‍या को अंजाम दिया, उसने खुद ही गोली मारी थी. हालांकि, सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके मोईन अंडरग्राउंड हो गया था. इसलिए पुलिस को मोईन तक पहुंचने में इतना समय लग गया. लेकिन जैसे ही मोईन बाहर आया, तो पुलिस को सूचना मिल गई. स्पेशल सेल ने देर रात एनकाउंटर के बाद इस आरोपी को पकड़ लिया.

थप्‍पड़ की कीमत जान

हत्‍या के तुरंत बाद सोशल मीडिया हैंडल ‘मोइनकुरैशी' से अपलोड किए गए वीडियो में आरोपी ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसने फैजान को गोली इसलिए मारी, क्योंकि कुछ महीने पहले फैजान ने उसे थप्पड़ मारा था. वीडियो में आरोपी ने अपने परिवार के किसी भी सदस्य की भूमिका से इनकार किया और दावा किया कि हत्या के पीछे कोई पैसे का मकसद नहीं था. उसने वीडियो में कहा, 'मैंने निजी रंजिश के चलते फैजान की हत्या की. इस मामले में मेरे पिता की कोई भूमिका नहीं है, न ही मेरे परिवार या दोस्तों का इससे कोई लेना-देना है. मैंने उसे किसी के कहने पर नहीं मारा और इसमें पैसों का कोई लेन-देन शामिल नहीं था. चार महीने पहले उसने मुझे थप्पड़ मारा था, इसलिए मैंने उसकी जान ले ली.'

ये भी पढ़ें :- दिल्ली में सौतेले पिता ने कर दी 11 साल के बेटे की हत्या, वारदात के बाद वीडियो बनाकर परिवार को दी जानकारी

मृतक के परिवार ने लगाए हैं ये आरोप

हालांकि, मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि हत्या का संबंध पैसों के लेन-देन से था. फैजान के भाई सलमान ने दावा किया कि उसके भाई ने आरोपी को लगभग 40,000 रुपये उधार दिए थे और भुगतान को लेकर पहले भी कहासुनी हुई थी. उसके भाई के हाथों पर कट के निशान भी थे, जिससे पता चलता है कि उसने संघर्ष किया और हमले का विरोध किया, इसलिए संभवतः उसे चाकू भी मारा गया. सलमान ने हत्या के पीछे वित्तीय विवाद का भी आरोप लगाया. उसने कहा, 'मेरा भाई एक सीधा-सादा आदमी था और उसने करीब 40,000 रुपये उधार दिए थे. जब उसने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी और उसके पिता हमारे घर आए और हंगामा खड़ा कर दिया.'

