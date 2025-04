VIDEO: कांग्रेस रैली में CM सिद्धारमैया ने खोया आपा, ASP को थप्पड़ मारने के लिए उठाया हाथ

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सोमवार को बेलगावी में कांग्रेस रैली के दौरान अपना आपा खो बैठे. रैली को संबोधित करने पहुंचे सीएम सिद्धारमैया ने मंच पर एक पुलिस अफसर को थप्पड़ मारने का इशारा करते हुए नजर आए. इसका वीडियो भी सामने आया है. सिद्धारमैया के द्वारा थप्पड़ मारने के इशारे पर पुलिस अफसर तुरंत ही पीछे हटता दिखाई दिया है. सीएम की इस हरकत पर राजनीतिक दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

जानकारी के मुताबिक, बेलगावी में कांग्रेस रैली के दौरान सीएम सिद्धारमैया को कुछ लोगों द्वारा काले झंडे दिखाए, जिससे मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एसपी) को मंच पर बुलाया. उन्होंने गुस्से में आकर उनसे पूछा कि लोगों को रैली स्थल के अंदर विरोध करने और काले झंडे लहराने की अनुमति कैसे दी गई.

वीडियो में मंच पर खड़े सीएम सिद्धारमैया कहते नजर आ रहे, "अरे, यहाँ आओ, एसपी कौन है? तुम लोग क्या कर रहे हो?" इस दौरान मुख्यमंत्री ने धारवाड़ के अतिरिक्त एसपी नारायण बरमनी पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया. हालांकि, पुलिस अफसर तुरंत पीछे हट गया. सिद्धारमैया की इस हरकत से राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

