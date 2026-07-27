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कर्नाटक: मंदिर में चादर चढ़ाए जाने का दावा, हिंदू संगठनों ने किया विरोध; इलाके में तनाव

स्थानीय लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों से सवाल किया कि हिंदू श्रद्धालुओं की तो कड़ी जांच-पड़ताल की जाती है, जबकि वह समूह बिना किसी रोक-टोक के परिसर में कैसे घुस गया.

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कर्नाटक: मंदिर में चादर चढ़ाए जाने का दावा, हिंदू संगठनों ने किया विरोध; इलाके में तनाव
हिंदू संगठनों ने घटना में शामिल लोगों की मांग की है. (Photo: NDTV)
कोडगु:

कर्नाटक राज्य के ⁠कोडगु जिले विराजपेट में मल्डारे और मत्तूर के पास स्थित श्री सिद्धेश्वर मंदिर परिसर में कथित तौर पर एक इस्लामिक धार्मिक अनुष्ठान किया गया. इसके बाद, जिले के कुछ इलाकों में तनाव फैल गया और स्थानीय निवासियों और हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, एक समूह कथित तौर पर जंगल के रास्ते मंदिर परिसर में दाखिल हुआ और 'चादर चढ़ाने' जैसी इस्लामिक परंपरा जैसा एक अनुष्ठान किया, जिसमें किसी मजार या कब्र पर औपचारिक चादर और फूल चढ़ाए जाते हैं.

स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रार्थना करने से पहले मंदिर परिसर के अंदर कब्र जैसी एक संरचना बनाई गई थी.

हिंदू संगठनों ने लगाए आरोप...

इस घटना के कथित वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों में गुस्सा फैल गया है. बड़ी तादाद में स्थानीय लोग घटनास्थल पर जमा हुए और आरोप लगाया कि इस हरकत से मंदिर की पवित्रता भंग हुई है और हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.

स्थानीय लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों से सवाल किया कि हिंदू श्रद्धालुओं की तो कड़ी जांच-पड़ताल की जाती है, जबकि वह समूह बिना किसी रोक-टोक के परिसर में कैसे घुस गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इलाके में वन विभाग के साइनबोर्ड पर आपत्तिजनक बातें लिखी हुई थीं.

ये भी पढ़ें: 'मंदिर परिसर में गैर हिन्दू न करें कोई कारोबार', कर्नाटक में नया विवाद; कई इलाकों में मांग हुई तेज

हिंदू संगठनों ने इस घटना में कथित तौर पर शामिल लोगों की गिरफ्तारी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. यह घटना सिद्धापुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई है. पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थिति पर नजर रख रही है. पुलिस और जिला प्रशासन ने अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

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