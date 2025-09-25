मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी होने के बाद कर्नल प्रसाद पुरोहित का प्रमोशन, जानिए क्या हुई रैंक

मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट से बरी होने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को सेना ने प्रमोशन दे दिया है. परोहित को अब कर्नल के रैंक पर प्रमोट किया गया है. गौरतलब है कि 31 जुलाई को कोर्ट ने 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था.

गौरतलब है कि 2008 को हुए इस हमले में 6 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। उल्लेखनीय है कि इस ब्लास्ट मामले में कर्नल पुरोहित 9 साल जेल में बिता चुके थे. कर्नल पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि उन्हें राजनीति के तहत फंसाया गया था. 1994 में कर्नल पुरोहित मराठा लाइट इन्फेंटरी में शामिल हुए थे.

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट के फैसले के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के करियर पर पिछले 16 साल से लगा डिसिप्लिन एंड विजिलेंस (DV) बैन हटने की बात सामने आई थी. सेना के सूत्रों के मुताबिक, बैन हटाने की फाइल अब साउदर्न कमांड को भेज दी गई थी, जिससे उनके प्रमोशन और बाकी सर्विस हक बहाल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

2008 में गिरफ्तारी के बाद DV बैन लगने से पुरोहित का पूरा सैन्य करियर जैसे थम गया था.आर्मी के नियम के मुताबिक, DV बैन लगते ही ऑफिसर का नाम प्रमोशन बोर्ड में नहीं जाता.यही वजह रही कि कर्नल के पद के लिए क्वालिफाई होने के बावजूद उनका नाम कभी बोर्ड में नहीं गया.

अब फाइल साउदर्न कमांड से होते हुए दिल्ली स्थित आर्मी हेडक्वार्टर्स जाएगी, जहां टॉप लेवल पर डिक्लासिफिकेशन और लीगल क्लीयरेंस मिलेगा. इसके बाद ही स्पेशल बोर्ड उनके पुराने प्रमोशन असेसमेंट के रिजल्ट खोल पाएगा और उन्हें कर्नल के पद पर प्रमोट करने पर फैसला लेगा.