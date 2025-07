दिल्ली के शाहदरा में कांवड़ियों के रास्ते में बिछाया था कांच? सच आ गया सामने

Kanwar Yatra: भगवान भोलेनाथ की आराधना का पवित्र महीना सावन शुरू हो चुका है. हर तरफ बोल बम के नारे के साथ श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर नजर आ रहे हैं. लेकिन इस कांवड़ यात्रा के बीच राजधानी दिल्ली के शाहदरा इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. शाहदरा में कांवड़ियों के रास्ते में काफी दूर तक कांच के टुकड़े बिखरे मिले. इससे लोगों को यह लगा कि कहीं किसी ने जान बूझकर कांवड़ियों को कष्ट देने के लिए कांच के टुकड़े सड़क पर तो नहीं बिखेर दिए. बीती रात दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी इस घटना के बारे में ट्वीट कर सवाल उठाए थे.

कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा था कि दिल्ली के शाहदरा में कुछ शरारती तत्वों ने कांवड़ यात्रा के मार्ग पर कांच के टुकड़े लगभग एक किलोमीटर तक बिखेर दिए. PWD और निगम के कर्मचारी मार्ग को साफ कर रहें हैं. स्थानीय विधायक संजय गोयल जी वहां मौजूद हैं. सीएम रेखा गुप्ता ने भी स्वयं घटना का संज्ञान लिया है. PWD के द्वारा शरारती तत्वों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी. कांवड़ यात्रा में कोई भी व्यवधान नहीं होने देंगे.

अब इस मामले की पूरी कहानी सामने आ गई है. जांच में पता चला कि दिल्ली के सीमापुरी और गाज़ियाबाद के शालीमार गार्डन के बीच ई-रिक्शा से ले जाए जा रहे 19 गैस ग्लास टूट गए थे. सूत्रों के अनुसार, वह ई-रिक्शा चिहिन्त कर लिया गया है, जो शालीमार गार्डन (उत्तर प्रदेश) से सीमापुरी के पास स्थित सीलमपुर इलाके में गैस ग्लास ले जा रहा था. जांच में यह भी सामने आया है कि ये सभी 19 गैस ग्लास रास्ते में ही टूट गए थे.

ई-रिक्शा चालक की पहचान कुसुम पाल पुत्र रघुवीर सिंह, निवासी नंद नगरी, दिल्ली के रूप में हुई है. वर्तमान में वह डीएलएफ, गाज़ियाबाद (यूपी) में किराए के मकान में रह रहा है. उसकी उम्र 43 वर्ष बताई जा रही है. चालक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.

It came to notice yesternight that large amount of shrads of broken glass had been strewn on a stretch of about one km road in Dilshad Garden, on the route of Kaanwar Yatris, who walk barefoot.



Instructed Police to reach the spot & directed PWD to immediately take corrective… pic.twitter.com/i68yFDW3ov