कोटा में NH-52 पर टहलते दिखी कनकटी बाघिन, लोगों में दहशत, वन विभाग में हड़कंप

राजस्थान के कोटा में राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर एक बाघिन के टहलते देखे जाने से हड़कंप मच गया. ये कनकटी बाघिन थी, जो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व का 82 वर्ग किलोमीटर का एन्क्लोजर फांदकर बाहर आ गई थी. एनएच-52 पर लोगों ने जब इसे देखा तो अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया. लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल है. एनएच पर कनकटी बाघिन के घूमने की खबर से वन विभाग में भी हड़कंप मच गया.

कनकटी बाघिन रणथंभौर टाइगर रिजर्व की मशहूर बाघिन ऐरोहेड की बेटी है. ऐरोहेड की मौत से ठीक पहले कनकटी बाघिन को कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व भेज दिया गया था. अब ये बाघिन 82 स्क्वायर किलोमीटर का एन्क्लोजर फांदकर आ गई और भटवाड़ा गांव में सड़क पार करके रिजर्व क्षेत्र के दूसरे हिस्से में निकल गई है.

राहगीरों ने जब बाघिन को सड़क पर देखा तो दहशत में आ गए. बाघिन को देख वाहनों के पहिए थम गए. तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने वन्य जीव विभाग को अलर्ट किया. वन विभाग के मुताबिक, फिलहाल कनकटी बाघिन फिर से जंगल में लौट गई है. हालांकि विभाग ने आसपास के गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है. वन्य जीव विभाग की टीम लगातार बाघिन की मॉनिटरिंग कर रही है.

मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के डीएफओ एस मुथु ने बाघिन के मूवमेंट की पुष्टि करते हुए बताया कि बाघिन भटवाड़ा क्षेत्र के जंगल में चली गई थी. इस दौरान उसने एनएच-52 को क्रॉस किया. उस वक्त वहां पर मौजूद लोगों ने बाघिन को देखा और सूचना दी. खबर मिलते ही विभाग के अधिकारी और पूरी टीम मौके पर पहुंच गई थी.

उन्होंने बताया कि कनकटी बाघिन घाटी माता मंदिर की साइड वाले रिजर्व फॉरेस्ट में पहाड़ी चढ़कर जंगल के दूसरे इलाके लक्ष्मीपुरा में पहुंची थी. बाघिन के मूवमेंट पर लगातार नजर रखी जा रही है. बाघिन के मूवमेंट की सूचना मिलते ही पुलिस भी अलर्ट हो गई है. एडिशनल एसपी राम कल्याण मीणा ने भी दौरा किया है. लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.