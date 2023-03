"जेपीसी नहीं करे अडानी मामले की जांच क्योंकि..." : तृणमूल सांसद डेरेक ओ'ब्रायन

तीन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कर रही टीएमसी

पार्टी नेता ने मीडिया से कहा कि टीएमसी संसद के पिछले सत्र से ही तीन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कर रही है, जिनमें से एक अडानी-हिंडनबर्ग विवाद है. उन्होंने सवाल किया कि अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी शॉर्टसेलर हिंडनबर्ग के आरोपों की केंद्रीय जांच एजेंसियां ​​जांच क्यों नहीं कर रही हैं.

उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा, "सीबीआई और ईडी को क्या रोक रहा है, जब विपक्षी नेताओं की बात आती है तो वो ओवरटाइम काम करते हैं?" टीएमसी सांसद ने कहा कि वे एलआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अडानी मामले पर ध्यान आकर्षित करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं.

अडानी समूह ने आरोपों का किया खंडन

उन्होंने कहा कि एलआईसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फंड रिस्क में हैं. विपक्ष का तर्क है कि दो संगठनों ने अडानी समूह में भारी निवेश किया है, जिसके बाजार शेयरों में वित्तीय धोखाधड़ी और शेयरों में हेरफेर के हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में खुलासा हुआ है. हालांकि, अडानी समूह ने इसका जोरदार खंडन किया है.

टीएमसी सांसद ने कहा कि अडानी मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति या उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति द्वारा की जानी चाहिए या नहीं, इस पर विपक्ष के बीच मतभेद थे, लेकिन जांच की जाए, इस विषय पर पूर्ण एकता थी.

तृणमूल ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति की मांग पर "आपत्ति" जताई थी, क्योंकि किसी भी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष बीजेपी सदस्य हैं. उन्होंने कहा, "हमने पिछले 12 जेपीसी के इतिहास को देखा. यह मामले को दबा देता है."

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

यह भी पढ़ें -

-- NDTV Exclusive : शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा-"...मुझे नहीं लगता है कि सदन चल पाएगा"

-- VIDEO: जहां हुआ ऋषभ पंत का एक्सीडेंट, वहां फिर डिवाइडर तोड़ हवा में उछलकर पलटी कार