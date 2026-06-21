VIDEO: धूल भरे बवंडर ने मचाया कहर! चंद मिनटों में BCGCL प्रोजेक्ट की तैयारियां हुई तबाह

ओडिशा के झारसुगुड़ा के लखनपुर में बीसीजीसीएल परियोजना के भव्य उद्घाटन से ठीक पहले प्रकृति का ऐसा कहर टूटा कि सारी तैयारियां मिनटों में बिखर गईं. अचानक आए तेज धूल भरे तूफान (बवंडर) ने पूरे कार्यक्रम स्थल को तहस-नहस कर दिया. पंडाल उखड़ गए, सामान उड़ गए और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

अचानक आए तूफान से मची अफरा-तफरी

झारसुगुड़ा जिले के अधापाड़ा के पास लखनपुर ब्लॉक में कार्यक्रम की जोर-शोर से तैयारी चल रही थी. तभी अचानक तेज हवाओं के साथ धूलभरा तूफान आ गया. किसी को संभलने का मौका नहीं मिला और कुछ ही मिनटों में पूरा नजारा बदल गया. वहां मौजूद लोग और कर्मचारी घबराहट में इधर-उधर भागने लगे.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, तेज हवा के झोंकों ने बड़े-बड़े पंडालों को उखाड़ फेंका. अस्थायी ढांचे टूट गए और भोजन स्टॉल से लेकर सजावटी सामान तक हवा में उड़ते दिखे. पूरा मैदान धूल के गुबार से ढक गया, जिससे कुछ देर तक साफ देख पाना भी मुश्किल हो गया.

उपकरण बचाने की कोशिश में जुटे आयोजक

तूफान के बीच आयोजकों ने तुरंत स्थिति संभालने की कोशिश शुरू कर दी. साउंड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य जरूरी सामान को सुरक्षित करने के लिए लोग जुट गए. हालांकि तेज हवाओं के कारण मंच की सजावट और अन्य व्यवस्थाओं को काफी नुकसान पहुंचा.

समय पर कार्यक्रम कराने की चुनौती

उद्घाटन समारोह नजदीक होने के चलते प्रशासन और आयोजन समिति ने देरी किए बिना मरम्मत कार्य शुरू कर दिया. क्षतिग्रस्त पंडालों को ठीक करने, मलबा हटाने और जरूरी व्यवस्थाओं को फिर से खड़ा करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं, ताकि कार्यक्रम तय समय पर हो सके.

मौसम ने अचानक बदला मिजाज

स्थानीय लोगों का कहना है कि मौसम ने अचानक रुख बदला और कुछ ही मिनटों में सामान्य हालत भयावह हो गई. इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि ओडिशा में प्री-मानसून के दौरान मौसम कितना अनिश्चित हो सकता है और कब तेज तूफान दस्तक दे दे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. अच्छी बात यह रही कि इस घटना में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है.