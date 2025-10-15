विज्ञापन
JDU Candidate First List : जेडीयू ने पहली लिस्ट की जारी, 57 सीटों पर किया उम्मीदवारों का ऐलान

जदयू की तरफ से जारी लिस्ट में किसी भी मुस्लिम चेहरे को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है. जदयू को एनडीए गठबंधन में 101 सीटें दी गई है.

JDU Candidate First List : जेडीयू ने पहली लिस्ट की जारी, 57 सीटों पर किया उम्मीदवारों का ऐलान
  • जनता दल यूनाइटेड ने पहले चरण में 57 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है
  • गठबंधन के तहत जदयू को कुल 101 सीटें मिली हैं, जिन पर पार्टी उम्मीदवार उतारेगी
  • उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम स्वीकृति सीएम नीतीश कुमार ने दी, उसके बाद लिस्ट जारी किया गया
पटना:

जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. 57 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है. बताते चलें कि गठबंधन के तहत जदयू के खाते में 101 सीटें मिली है. जानकारी के अनुसार उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर नीतीश कुमार ने लगाया है. बताते चलें कि कुछ सीटों को लेकर जदयू और लोजपा में खटपट की खबरें सामने आई थी. हालांकि इन सीटों पर अभी जदयू ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है. 

इस लिस्ट में उन उम्मीदवारों का भी नाम है जिन्होंने नामांकन कर दिया है. जैसे अनंत सिंह ने मोकामा विधानसभा सीट से मंगलवार को ही नामांकन कर दिया था. जदयू की तरफ से जारी लिस्ट में जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश हुई है. हालांकि इस लिस्ट में एक भी मुस्लिम चेहरे नहीं हैं. पार्टी की तरफ से पहले लिस्ट में किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया है. महनार से उमेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है. 

  • बरबीघा के सिटिंग विधायक सुदर्शन कुमार का कट गया टिकट.
  • बरबीघा से कुमार पुष्पंजय जदयू प्रत्याशी होंगे.
  • परसा से छोटे लाल यादव को जेडीयू ने दिया टिकट.
  • आरजेडी छोड़ कर जेडीयू में शामिल हुए थे छोटे लाल यादव.
  • कुशेश्वरस्थान से अमन भूषण हजारी का टिकट कट गया है. 
  • जदयू की इस लिस्ट में 5 मंत्री को मैदान में उतारा गया है. 

