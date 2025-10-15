15 कुर्मी, 2 ब्राह्मण, 3 यादव... JDU की पहली कैंडिडेट लिस्ट में किस जाति से कितने प्रत्याशी?

JDU First Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में 57 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं. सूची में मंत्री श्रवण कुमार, विजय चौधरी, महेश्वर हजारी सहित कई बड़े नाम शामिल है. मोकामा से नामांकन पर्चा दाखिल कर चुके बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह का नाम भी लिस्ट में शामिल है. हालांकि जदयू की पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम का नाम शामिल नहीं है. जदयू की पहली लिस्ट में किस जाति से कितने उम्मीदवार हैं, आइए देखते हैं.

जदयू की पहली लिस्ट में सबसे ज्यादा कुर्मी जाति से 15 लोगों को टिकट दिया गया है. इसके अलावा कोइरी जाति से 8 उम्मीदवार शामिल हैं. यादव जाति से 3 तो ब्राह्मण जाति से मात्र 2 उम्मीदवार शामिल है.

JDU की पहली लिस्ट में किस जाति से कितने उम्मीदवार

यादव -3

कोइरी-8

कुर्मी-15

मुसहर- 5

बनिया-4

रविदास-3

ब्राह्मण-2

मल्लाह - 2

राजपूत - 6

भूमिहार -5

पासवान-3

धोबी-1



सूची के मुताबिक, आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता, मधेपुरा से कविता साहा, सिंघेश्वर से रमेश ऋषिदेव, और सोनबरसा से रत्नेश सदा को टिकट दिया गया है. इसके अलावा, मंत्री श्रवण कुमार को एक बार फिर नालंदा से टिकट थमाया गया है, तो अनन्त सिंह मोकामा से चुनावी मैदान में होंगे.

इसके अलावा, बहादुरपुर से मदन सहनी को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि बरौली से मनजीत सिंह, कल्याणपुर से महेश्वर हजारी, वारिसनगर से मांजरिक मृणाल और मंत्री विजय चौधरी को सरायरंजन से फिर से चुनावी समर में उतारा गया है. पूर्व मंत्री श्याम रजक को फुलवारी से प्रत्याशी बनाया गया है.

वहीं, हरि नारायण सिंह को हरनौत, अरुण मांझी को मसौढ़ी से तथा राधाचरण साह को संदेश से प्रत्याशी बनाया गया है. इससे पहले, एनडीए में शामिल भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने अपने हिस्से की सभी छह सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं.

उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने रविवार को सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी. इस बंटवारे के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी 101-101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) को 29 सीट मिली हैं.

