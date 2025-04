संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और सेकेंड लेडी उषा वेंस अपने बच्चों के साथ पालम हवाई अड्डे पर उतरें. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उपराष्ट्रपति की अगवानी की. यहां उन्हें तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

#WATCH | Delhi: Vice President of the United States, JD Vance receives ceremonial Guard of Honour as he arrives at Palam airport for his first official visit to India.

He will meet PM Modi later today. pic.twitter.com/Xzx8P85lvz