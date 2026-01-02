रेखा-जया की 50 साल पुरानी फोटो! जब शादी के 2 साल बाद हुई थी मुलाकात, बिग बी की पत्नी के आगे फेल थी ब्यूटी क्वीन

हिंदी सिनेमा की दो दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन और रेखा का जब-जब नाम सामने आता है, तब-तब अमिताभ बच्चन का भी जिक्र छिड़ता है. अमिताभ बच्चन एक के पति हैं, तो दूसरी संग उनके अफेयर के खूब चर्चे हुए. इन तीनों स्टार्स की पुरानी जिंदगी को आज भी डिस्कस किया जाता है. कमाल की बात तो यह है कि तीनों ही स्टार्स साथ में फिल्म भी कर चुके हैं, जो सुपरहिट साबित हुई. अमिताभ, जया और रेखा आज भी कई बी-टाउन इवेंट में एक ही छत के नीचे स्पॉट होते रहते हैं. अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जया और रेखा की जवानी के दिनों की वो इकलौती तस्वीर, जिसे शायद ही आपने देखा हो.



जया-रेखा की रेयर फोटो

रेखा और जया की यह रेयर तस्वीर 50 साल पुरानी है, जो साल 1975 में एक बी-टाउन पार्टी की है. इस वक्त अमिताभ-जया की शादी को दो साल हो चुके थे. बिग बी और जया की शादी जून 1973 में हुई थी और इसके बाद भी तीनों को साथ फिल्मों में देखा गया था. इस तस्वीर में जया और रेखा खूबसूरत साड़ी पहने देसी लुक में नजर आ रही हैं. दोनों ही एक्ट्रेस के माथे पर बिंदी और बालों में गजरा लगा नजर आ रहा है. इस तस्वीर में लोग रेखा को कम और जया को ज्यादा खूबसूरत बता रहे हैं. रेखा और जया की इस रेयर तस्वीर पर एक यूजर ने लिखा है, 'जया बच्चन बहुत खूबसूरत दिख रही हैं'. दूसरा लिखता है, 'जया, रेखा के मुकाबले ज्यादा खूबसूरत हैं'. एक और यूजर लिखता है, 'अब पता चला कि अमिताभ बच्चन ने जया को क्यों चुना'.



तीनों ने साथ में किया काम

बता दें, रेखा, जया और अमिताभ बच्चन 1981 में रिलीज हुई फिल्म सिलसिला दे चुके हैं, जो बड़ी हिट फिल्म है. इसके अलावा बिग बी और रेखा ने दो अजनबी, खून पसीना, गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल और सुहाग जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में साथ में की है. तीनों स्टार आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं. जया आज एक एक्ट्रेस होने के साथ-साथ राजनीति में भी एक्टिव हैं. बिग बी इन दिनों अपना पॉपुलर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति से चर्चा में हैं और रेखा 70 साल की उम्र में भी अपने फैशन और स्टाइल से सुर्खियां बटोरती रहती हैं. रेखा को पिछली बार साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म यमला पगला दीवाना-फिर से में स्पेशल रोल में देखा गया था. साल 2014 में उन्होंने फिल्म सुपर नानी में भारती भाटिया का रोल किया था. लंबे अरसे से रेखा किसी फिल्म में नहीं दिखी हैं.