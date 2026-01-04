सीनियर पैपराजी ने सनी देओल को बताया गुस्सैल इंसान हैं, उन्हें गाली नहीं देनी चाहिए थी, हम सब धर्मजी से प्यार करते हैं लेकिन

एक्ट्रेस जया बच्चन आए दिन पैपराजी को लेकर बयानबाजी करती रहती हैं. अब सनी देओल भी इसमें शामिल हो गए हैं. धर्मेंद्र के आखिरी सांस लेने से कुछ दिन पहले, एक वीडियो सामने आया था जिसमें उनके बड़े बेटे सनी देओल हाथ जोड़कर अपने जुहू वाले घर के अंदर की तस्वीरें लेने के लिए पैपराज़ी को डांटते हुए दिखे थे. उन्होंने कहा था, "आपके घर में मां-बाप, बच्चे हैं? शर्म नहीं आती? च**यों की तरह वीडियो बना रहे हो." इस पर काफी बवाल हुआ, यहां तक ​​कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने भी इसकी आलोचना की.

अब, सीनियर पैपराजी वरिंदर चावला ने इस घटना पर जवाब दिया है. उन्होंने कहा, "मैं एक बात साफ कर दूं, सनी पाजी भी जया बच्चन की तरह गुस्से वाले इंसान हैं. उनका स्वभाव ही ऐसा है." उन्होंने आगे कहा, "बहुत सारे भारतीय हैं जो धरम जी से प्यार करते हैं. पैपराज़ी उनके घर से कम से कम 20 से 30 फीट दूर थे. वे बस अपना काम कर रहे थे. वे दर्शकों को दिखाना चाहते थे कि कितने बॉलीवुड सेलेब्रिटी इतने प्यारे इंसान से मिलने आ रहे हैं और वे उनके लिए कितना प्यार और सम्मान रखते हैं. यह पहली बार नहीं हो रहा था. हम यह सालों से कर रहे हैं."

वरिंदर ने बताया कि यह समझा जा सकता है कि सनी परेशान थे, लेकिन उन्हें गाली वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था. उन्होंने यह भी बताया कि परिवार की पीआर टीम उनके संपर्क में है और वरिंदर और उनकी टीम उनके परिवार के बयान और दूसरी चीजें पोस्ट करती है, इसलिए एक्टर गाली देने के बजाय उनसे संपर्क करके प्राइवेसी मांग सकते थे. हमने धर्मेंद्र की सेहत पर परिवार का बयान पोस्ट किया था जो उनकी तरफ से आया था, है ना? मैंने खुद किया था. आप अपनी पीआर के जरिए बस रिक्वेस्ट कर सकते थे कि आप थोड़ा इमोशनली परेशान हैं और आपको प्राइवेसी चाहिए, हम हट जाते. हमने कब नहीं किया?"

सीनियर पैप ने अस्पताल से लीक हुए वीडियो के बारे में बात की

वरिंदर चावला ने अस्पताल से लीक हुए वीडियो पर बात की. पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें देओल परिवार के सदस्य रोते हुए दिख रहे थे और उस क्लिप को बहुत ज्यादा अटेंशन मिला, जिससे backlash हुआ. उसी बारे में बात करते हुए, पैप ने खुलासा किया कि एक टीम मेंबर ने क्लिप लीक की थी. वरिंदर ने आगे कहा कि हर कोई अपना गुस्सा उन पर निकालता है, साथ ही उन्होंने बताया कि उस दिन उन्हें करण जौहर की स्टोरी भी देखने को मिली, जिसमें उन्होंने कहा था कि पैप्स को खुद पर कंट्रोल करना सीखना चाहिए. खैर, यह पढ़ने के बाद, वरिंदर ने कहा कि उन्होंने अपनी टीम को फोन किया और उनसे कहा कि वे वहाो कोई फोटो या वीडियो न लें.

लीक हुए वीडियो के बारे में बात करते हुए, वरिंदर ने कहा,"हॉस्पिटल से धर्मेंद्र का लीक हुआ वीडियो हमारी गलती नहीं थी. मुझे नहीं पता कि आपकी अंदरूनी क्या समस्याएं हैं, लेकिन आप उसका गुस्सा हम पर निकालते हैं? हर कोई बस अपनी निराशा हम पर निकाल देता है."