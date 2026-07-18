J-K: राजौरी में LoC पर संदिग्ध गतिविधि के बाद सेना ने दिया करारा जवाब, तलाशी अभियान जारी

जम्मू-कश्मीर से एक बार फिर संदिग्ध गतिविधियों और फायरिंग की खबरें आ रही हैं. राजौरी जिले में LoC यानी नियंत्रण रेखा पर संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने के बाद सेना के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए गोलीबारी की है. अ

धिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार रात करीब 10 बजे राजौरी के तारकुंडी अग्रिम क्षेत्र में छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू हुई, जो करीब डेढ़ घंटे तक जारी रही. हालांकि, इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है.

अधिकारियों ने बताया कि सीमा पर तैनात जवानों को संदिग्ध आतंकी गतिविधि नजर आई, जिसके बाद सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी. इसके जवाब में सीमा पार से भी छोटे हथियारों से जवाबी गोलीबारी की गई.

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अधिकारियों ने बताया कि शनिवार सुबह यह पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया कि कोई घुसपैठिया तो इलाके में मौजूद नहीं है. इसके साथ ही, पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और लगातार निगरानी रखी जा रही है.

कई दिनों से जारी है तलाशी अभियान

इससे पहले 14 जुलाई को इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया था. अधिकारियों ने मंगलवार को बताया था कि जम्मू-कश्मीर के राजौरी के कई गांवों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. यह अभियान तब शुरू किया गया, जब CCTV फुटेज में इलाके में दो संदिग्ध आतंकवादियों की हरकतें देखी गईं.

अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा, पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में एक ऑपरेशन के दौरान पूछताछ के लिए कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया. इसके साथ ही, डोडा जिले में एक स्थानीय आतंकवादी के पैतृक घर की भी तलाशी ली गई.

(इनपुट- भाषा)