J&K : किश्तवाड़ में आतंकियों से एनकाउंटर में एक JCO शहीद, तीन जवान जख्मी

जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के किश्तवाड़ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ (Kishtwar Encounter) के दौरान सेना के एक जेसीओ शहीद (JCO Martyred) हो गए. साथ ही मुठभेड़ में तीन जवान घायल भी हुए हैं. सेना की व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जेसीओ नायब सूबेदार राकेश कुमार शनिवार को किश्तवाड़ के भारत रिज में शुरू किए गए संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शहीद हो गए. अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में दो ग्राम रक्षा गार्ड की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आतंकवादियों की तलाश तेज कर दी गई है.

सेना की जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कोर ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा,, ‘‘व्हाइट नाइट कोर के जीओसी (जनरल ऑफिसर कमांडिंग) और सभी रैंक के जवान 2 पैरा (एसएफ) के बहादुर नायब सूबेदार राकेश कुमार के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं. सूबेदार राकेश भारत रिज किश्तवाड़ के सामान्य क्षेत्र में शुरू किए गए संयुक्त सीआई (आतंकवाद विरोधी) अभियान का हिस्सा थे. हम दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ हैं.''

#GOC #WhiteknightCorps and all ranks salute the supreme sacrifice of #Braveheart, Nb Sub Rakesh Kumar of 2 Para (SF). Sub Rakesh was part of a joint #CT operation launched in general area of # Bhart Ridge #Kishtwar on 09 Nov 2024.



We stand with bereaved family in this hour of… pic.twitter.com/x9Zw0EnLRX