J&K : सोपोर में सुरक्षाबलों ने ढेर किया आतंकी, पिछले 2 दिनों में 3 को मार गिराया

जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu-Kashmir) में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षाबलों की कार्रवाई लगातार जारी है. बारामूला के सोपोर में सुरक्षाबलों ने आज मुठभेड़ के बाद एक और आतंकी को ढेर (Terrorist Killed) कर दिया है. पिछले दो दिनों में सुरक्षाबलों को तीन आतंकियों को ढेर करने में कामयाबी मिली है. पुलिस और सुरक्षाबलों ने संयुक्‍त रूप से इस अभियान को अंजाम दिया. फिलहाल इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक, सुरक्षाबलों को सोपोर के रामपोरा में आतंकियों के होने का इनपुट मिला था, जिसके बाद आतंकियों की तलाश के लिए अभियान शुरू किया. इस अभियान के दौरान दोनों ओर से गोलीबारी हुई और सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया.

कश्मीर संभाग की पुलिस ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर जारी पोस्ट में कहा, ‘‘बारामूला के रामपोरा सोपोर इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया गया. तलाशी अभियान के दौरान गोलीबारी हुई.''

