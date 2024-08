क्या J&K विधानसभा चुनाव में PDP के साथ गठबंधन करेंगे? सुनिए फारूक अब्दुल्ला का जवाब

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव (Jammu Kashmir Assembly Elections 2024) को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी ताकत मजबूत करने में जुट गई हैं. गुरुवार को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से मुलाकात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम मिलकर लड़ेंगे. सीटों का बंटवारा बाद में तय किया जाएगा. क्या PDP के साथ भी गठबंधन के आसार हैं? इस सवाल के जवाब में फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah ) ने कहा, "किसी के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है."

महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के साथ गठबंधन को लेकर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, "पहले चुनाव को देखेंगे, इन चीजों पर गौर करेंगे.बाकी चीजें बाद में होगी. हमने किसी के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं किया है."

