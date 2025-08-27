विज्ञापन
जम्मू में बाढ़ और लैंडस्लाइड से हालात खराब, ट्रेनों की रफ्तार भी रुकी, देख लें कैंसिल ट्रेनों की पूरी लिस्ट

रोकी गईं ट्रेनों के अलावा रेलवे ने शॉर्ट ओरिजिनेशन यानी बीच रास्ते से शुरू होने वाली ट्रेनें भी चलाईं हैं, जिससे यात्रियों को ज्यादा समस्या का सामना ना करना पड़े.

  • और लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू डिवीजन में रेलवे यातायात अस्थायी रूप से बंद कर दिया है
  • रेलवे ने 44 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया है, जबकि छह ट्रेनों को आंशिक रूप से शुरू किया गया है
  • रेलवे ने शॉर्ट ओरिजिनेशन ट्रेनें चलाई, जो बीच रास्ते से शुरू हुई हैं, जिससे यात्रियों की समस्या कुछ कम हुई है
Jammu Train Cancelled: वैष्णो देवी में हुए हादसे के बाद पूरे इलाके में हालात काफी ज्यादा खराब हैं, बाढ़ और लैंडस्लाइड को देखते हुए कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है, वहीं कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से बहाल किया गया है. जम्मू डिवीजन में रेल यातायात अस्थायी रूप से बंद किया गया है, ऐसे में उन लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जो इस रूट में फंसे हुए हैं. रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क बनाई है. हेल्पडेस्क श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जम्मू तवी और पठानकोट रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है.

हेल्पलाइन नंबर

  • जम्मू : 7888839911
  • दिल्ली : 9717638775

44 ट्रेनें पूरी तरह रद्द

बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से रेलवे ने 44 ट्रेनें पूरी तरह रद्द कर दी हैं. साथ ही 6 ट्रेनें आंशिक रूप से शुरू की गई हैं. स्थिति को देखते हुए 7 ट्रेनें पूरी तरह से चालू हो गई हैं. वहीं, 3 ट्रेनें डाइवर्ट होकर चलेंगी. इसके अलावा 16 ट्रेनें शॉर्ट ओरिजिनेट की गईं हैं और 28 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट हुईं हैं.

कई ट्रेनें बीच रास्ते में रोकी

चक्की नदी में भारी मिट्टी बहाव और बाढ़ की वजह से कई ट्रेनें बीच रास्ते पर रोकी गईं, जिसमें शामिल हैं-

  • अजमेर – जम्मू तवी (12413) → दिल्ली तक ही गई
  • बाड़मेर – जम्मू तवी (14661) → दिल्ली तक ही गई
  • सांबलपुर – जम्मू तवी (18309) → दिल्ली तक ही गई
  • पुणे – जम्मू तवी (11077) → नई दिल्ली/अंबाला तक ही गई
  • जबलपुर – कटरा (11449) → हजरत निजामुद्दीन तक ही गई
  • सियालदह – जम्मू तवी (22317) → लुधियाना तक ही गई
  • इंदौर – उधमपुर/तुषार महाजन स्टेशन (22941) → जालंधर तक ही गई
  • चेन्नई – कटरा (16031) → मनवाल तक ही गई
  • कटरा – साबरमती (19416) → चक्रकवाला तक ही गई
  • नई दिल्ली – कटरा (22439) → बारी ब्राह्मण तक ही गई
  • सुभेदारगंज – कटरा (20433) → दिल्ली तक ही गई
  • राजगीर – उधमपुर/तुषार महाजन (03221) → अंबाला तक ही गई
  • वाराणसी – जम्मू तवी (12237) → जालंधर तक ही गई
  • पटना – जम्मू तवी (12355) → लुधियाना तक ही गई
  • सुभेदारगंज – उधमपुर/तुषार महाजन (22431) → जालंधर तक ही गई
  • गुवाहाटी – जम्मू तवी (15651) → सहारनपुर तक ही गई
  • सांबलपुर – जम्मू तवी (18309) → अमृतसर तक ही गई
  • डॉ. अंबेडकर नगर – कटरा (12919) → नई दिल्ली/विजयपुर जम्मू तक ही गई
  • छपरा – उधमपुर/तुषार महाजन (05193) → पठानकोट तक ही गई
  • हापा – कटरा (12475) → नई दिल्ली तक ही गई
  • कामाख्या – कटरा (15655) → घगवाल तक ही गई
  • बांद्रा टर्मिनस – कटरा (12471) → छन्न अरोरियां तक ही गई
  • साबरमती – जम्मू तवी (19223) → पठानकोट तक ही गई
  • धनबाद – जम्मू तवी (03309) → अंबाला तक ही गई

रेलवे ने चलाईं बीच रास्ते से कई ट्रेनें

बीच में रोकी गईं ट्रेनों के अलावा रेलवे ने शॉर्ट ओरिजिनेशन यानी बीच रास्ते से शुरू होने वाली ट्रेनें भी चलाईं हैं, जिससे यात्रियों को ज्यादा समस्या का सामना ना करना पड़े, जिसमें शामिल ट्रेनें हैं-

  • जम्मू तवी – अजमेर (12414) → दिल्ली से शुरू
  • जम्मू तवी – वाराणसी (12238) → जालंधर से शुरू
  • जम्मू तवी – पटना (12356) → लुधियाना से शुरू
  • उधमपुर/तुषार महाजन – सुभेदारगंज (22432) → जालंधर से शुरू
  • जम्मू तवी – गुवाहाटी (15652) → सहारनपुर से शुरू
  • कटरा – जबलपुर (11450) → हजरत निजामुद्दीन से शुरू
  • जम्मू तवी – सांबलपुर (18310) → अमृतसर से शुरू
  • जम्मू तवी – पुणे (11078) → अंबाला से शुरू
  • जम्मू तवी – छपरा (05194) → पठानकोट से शुरू
  • जम्मू तवी – धनबाद (03310) → अंबाला से शुरू
  • कटरा – इंदौर (22942) → जालंधर से शुरू
  • जम्मू तवी – सियालदह (22318) → लुधियाना से शुरू

आशिंक रूप से बहाल हुई इन ट्रेनों की सुविधा

रेलवे ने स्थिति को देखते हुए आंशिक रूप से कई ट्रेनें बहाल कर दी हैं. पहले इन्हें रद्द या फिर कम दूरी के लिए किया गया था. हालांकि अब ये जम्मू तवी से ही चलेंगी, जिसमें शामिल ट्रेनें हैं-

  • जम्मू तवी – कामाख्या (15656)
  • जम्मू तवी – सांबलपुर (18102)
  • जम्मू तवी – डॉ. अंबेडकर नगर (12920)
  • जम्मू तवी – वाराणसी (12238)
  • जम्मू तवी – बंद्रा टर्मिनस (12472)
  • जम्मू तवी – छपरा (05194)

27 अगस्त को कई ट्रेने हुईं रद्द

इसके साथ ही सावधानी बरतते हुए रेलवे ने 27 अगस्त को कई ट्रेनों को रद्द कर दिया. जिसमें शामिल हैं-

  • कटरा – अमृतसर (26406)
  • कटरा – कामाख्या (15656)
  • कटरा – बंद्रा टर्मिनस (12920)
  • पठानकोट – शहीद कैप्टन तुषार महाजन (74906, 74909)
  • कटरा – नई दिल्ली (20434, 12446, 22462)
  • कटरा – योग नगरी ऋषिकेश (14610)
  • कटरा – कालका (14504)
  • अमृतसर – कटरा (26405)
  • कटरा – जबलपुर (11450)
  • जम्मू तवी – दिल्ली सराय रोहिल्ला (12266)
  • पठानकोट – जालंधर (74902, 54622, 74904)
  • जालंधर – पठानकोट (74901, 74903, 54621)
  • पठानकोट – वेरका (74674)
  • वेरका – पठानकोट (74673)

