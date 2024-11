"आपको खुली छूट है...",श्रीनगर ग्रेनेड हमले पर सुरक्षा एजेंसियों से बोले उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा

श्रीनगर आतंकी हमले को लेकर जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में जो आतंकी संगठन सक्रिय है उनके खात्मे के लिए सुरक्षा एजेंसियों को खुली छूट है. उनका यह बयान स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारियों से बैठक के बाद आया है. मनोज सिन्हा ने कहा कि आपको (सुरक्षा एजेंसियों को) इन आतंकी संगठनों को कुचलने की पूरी आजादी है. और हमें भरोसा है कि आप इस मिशन को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. आपको बता दें कि श्रीनगर के रविवार बाजार में आज एक बड़ा ग्रेनेड हमला हुआ था. इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. जिनका इलाज फिलहाल पास के अस्पताल में चल रहा है.

श्रीनगर में हुए आतंकी हमले को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कार्रवाई की मांग की थी. उन्होंने इस हमले के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट लिखा था. इस पोस्ट में उन्होंने कहा था कि बीते कुछ दिनों में जम्मू-कश्मीर में इस तरह की कई आतंकी घटनाएं सामने आई हैं. इस हमले को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आगे लिखा था कि बीते कुछ दिनों से घाटी में आतंकी हमले और सेना के साथ आंतकियों के मुठभेड़ की कई घटनाएं सामने आई हैं. आज श्रीनगर में आतंकियों ने बेकसूर लोगों पर ग्रेनेड हमला किया है. ये बेहद विचलित करने वाला है. निर्दोष लोगों को निशाना बनाने को लेकर किसी तरह का कोई स्पष्टिकरण नहीं दिया जा सकता है. मुझे लगता है कि सुरक्षा एजेंसियों हर वो चीज करनी चाहिए जिससे की इस तरह के हमले आगे ना हों. ताकि घाटी में लोग बगैर किसी डर के रह सकें.

The last few days have been dominated by headlines of attacks & encounters in parts of the valley. Today's news of a grenade attack on innocent shoppers at the ‘Sunday market' in Srinagar is deeply disturbing. There can be no justification for targeting innocent civilians. The…