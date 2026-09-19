यूपी में 35 IPS अफसरों का तबादला, चारू निगम बनीं गाजियाबाद PAC की सेनानायक, देखें पूरी सूची

ips transfer charu nigam ghaziabad pac senanayak up police
- उत्तर प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा के 35 अफसरों का तबादला किया गया है. कई शहरों को नए सिटी एसपी मिले हैं
- यूपी 112 की एसपी चारू निगम को गाजियाबाद स्थित 47वीं वाहिनी पीएसी का सेनानायक नियुक्त किया गया है
- चारू निगम 2013 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और फरवरी 2026 तक सुल्तानपुर की एसपी थीं
उत्तर प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा 35 अफसरों का तबादला किया गया है. कई शहरों को नए सिटी एसपी मिले हैं. फेरबदल में यूपी 112 की एसपी चारू निगम को गाजियाबाद स्थित 47वीं वाहिनी PAC का सेनानायक बनाया गया है. 2013 बैच की IPS अधिकारी चारू निगम फरवरी 2026 से सुल्तानपुर की SP थीं, जिन्हें 20 अगस्त को यूपी 112 भेजा गया था.
UP में किस IPS का कहां तबादला?
- चारू निगम– पुलिस अधीक्षक, यूपी-112, लखनऊ से सेनानायक, 47वीं वाहिनी पीएसी, गाजियाबाद
- श्रवण कुमार सिंह– पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर से पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
- प्रमोद कुमार– पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी से पुलिस अधीक्षक, साइबर मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ
- रवि शंकर निम – पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर से सेनानायक, 02वीं वाहिनी, एस.एस.एफ., गोरखपुर
- अतुल शर्मा-II – पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट आगरा से पुलिस अधीक्षक, अधिसूचना मुख्यालय, लखनऊ
- सोनम कुमार – पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट आगरा से पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज
- रविन्द्र कुमार – पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर से पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट आगरा
- नीरज कुमार पाण्डेय – पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज से पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज
- ममता रानी चौधरी – पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ से पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी., लखनऊ
- मो. इरफान अंसारी – पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज से पुलिस अधीक्षक, सी०आई०डी०, उ०प्र० लखनऊ
- साद मियां खां – पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर से पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट आगरा
- सैयद अली अब्बास – पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट आगरा से पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
- श्रुति श्रीवास्तव – अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी से अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज
- विक्रम दहिया – अपर पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत से अपर पुलिस अधीक्षक, चन्दौली
- आयुष श्रीवास्तव – पुलिस अधीक्षक, नगर, जौनपुर से पुलिस अधीक्षक, नगर, उन्नाव
- राजेश गुनावत – सहायक पुलिस अधीक्षक, जनपद फिरोजाबाद से अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी
- अनन्त चन्द्रशेखर – अपर पुलिस अधीक्षक, चन्दौली से पुलिस अधीक्षक, नगर, जौनपुर
- देवेश चतुर्वेदी – सहायक पुलिस अधीक्षक, जनपद अयोध्या से अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी, अम्बेडकरनगर
- विवेक तिवारी – सहायक पुलिस अधीक्षक, जनपद खीरी से अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तरी, बाराबंकी
- सुमित सुधाकर रामटेके – सहायक पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, कानपुर नगर से अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तरी, सम्भल
- अरीबा नोमान – सहायक पुलिस अधीक्षक, जनपद झांसी से अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, कानपुर नगर
- मनोज कुमार यादव – सहायक पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर से अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, आगरा
- रिजुल – अपर पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ से अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, गाजियाबाद
- गौतम राय – सहायक पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर से अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, बिजनौर
- मेविस टॉक – सहायक पुलिस अधीक्षक, जनपद बांदा से अपर पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र
- जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव – पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी./ यू.पी. एस.आई.एस.एफ., लखनऊ से पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
- कपिल देव सिंह – पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर से पुलिस अधीक्षक, यातायात मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ
- ज्ञानेन्द्र नाथ प्रसाद – पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर से पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट आगरा
- बलवंत कुमार चौधरी – पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, अयोध्या से पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद
- अभय नाथ त्रिपाठी – पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, नगर, इटावा से पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर
- हरेन्द्र कुमार – पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी, अम्बेडकरनगर से पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट आगरा
- राजेश कुमार पाण्डेय – पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर से पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी
- हरेन्द्र प्रताप यादव – पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, एस.डी.आर.एफ., लखनऊ से पुलिस अधीक्षक, यूपी-112, लखनऊ
- कुलदीप सिंह – पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तरी, सम्भल से सेनानायक, 43 वाहिनी पीएसी, एटा
- विनीत भटनागर – पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, हापुड़ से पुलिस उपायुक्त कमिश्नरेट वाराणसी
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IPS, Transfer, Uttar Pradesh