अदाणी में निवेश, मतलब भारत में निवेश... दिग्गज निवेशक मार्क मोबियस ने इस भरोसे की वजह भी बताई

दिग्गज निवेशक और मोबियस कैपिटल पार्टनर्स एलएलपी (Mobius Capital Partners LLP) के संस्थापक मार्क मोबियस ने भारतीय बाजार और अदाणी ग्रुप पर जबरदस्त भरोसा जताते हुए कहा है कि अदाणी ग्रुप में निवेश करना भारत में निवेश करने जैसा है. एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए उन्होंने सेंसेक्स के एक लाख का आंकड़ा छूने और गोल्ड में आई तेजी पर भी अपनी राय सामने रखी.

सेंसेक्स कब पहुंचेगा 1 लाख

मोबियस ने भारतीय इकोनमी और अदाणी ग्रुप की क्षमताओं पर दृढ़ विश्वास जताया. उन्होंने उम्मीद जताई कि सेंसेक्स पहले के अनुमान से बहुत जल्द ही 1,00,000 का आंकड़ा छू लेगा. पहले संभावना थी कि ऐसा अगले साल हो सकता है. लेकिन मोबियस का कहना है कि यह उससे पहले भी हो सकता है. इसके लिए उन्होंने मजबूत घरेलू स्थिति और अमेरिका में संभावित सकारात्मक राजनीतिक घटनाक्रमों को मुख्य कारण बताया.

गोल्ड में तेजी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी

मोबियस कैपिटल के संस्थापक ने गोल्ड में आई हालिया तेजी पर भी अपने विचार व्यक्त किए. उन्होंने कहा कि सोने में यह तेजी अस्थायी है. मोबियस ने जोर देकर कहा कि निवेशकों का ध्यान भारत से चीन की ओर जाना ज्यादा समय नहीं टिकेगा क्योंकि भारत की स्ट्रक्चरल ग्रोथ मजबूत है. हम भविष्य में भारत पर दांव लगा रहे हैं.

अदाणी समूह पर कहा, अच्छा काम कर रहे

एलआईसी को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट के हालिया आर्टिकल से उठे विवाद पर मोबियस ने कहा कि यह पूरी कहानी अदाणी के इर्द-गिर्द बुनी गई है और इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है. समूह के भविष्य पर विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि वह अच्छा काम कर रहे हैं.

मोबियस ने हाल ही में कहा था कि भारत को अदाणी ग्रुप जैसी और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की जरूरत है. उनका कहना है कि भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है और अदाणी समूह की कंपनियां इस विकास को और आगे ले जाएंगी.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)