करणी सेना अध्यक्ष की हत्या से लेकर फिल्मी सितारों के घर फायरिंग तक...कौन है इंटरनेशनल गैंगस्टर रोहित गोदारा?

गैंगस्टर रोहित गोदारा, जिसका नाम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर अभिनेता सलमान खान के घर हुई फायरिंग तक कई बड़े मामलों में सामने आया है, अब बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर हुई फायरिंग को लेकर भी चर्चा में है. आइए जानते हैं कौन है यह गैंगस्टर और कैसे बना जुर्म की दुनिया का बड़ा नाम.

रोहित गोदारा: जुर्म का सफर

रोहित गोदारा का असली नाम रावतराम स्वामी है और वह राजस्थान के बीकानेर जिले के लूणकरण गांव का रहने वाला है. जुर्म की दुनिया में आने से पहले वह एक इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिक के तौर पर काम करता था. 2010 में उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा. रोहित गोदारा पर अब तक 50 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं. एनआईए (NIA) ने भी उसे मोस्ट वांटेड की लिस्ट में रखा है.

गैंग और अपराध

वह पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता था. राजस्थान में टारगेट किलिंग और जबरन वसूली का पूरा काम उसी के पास था. उसने राजस्थान में राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेड़ी और गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या करवाई. सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, सलमान खान के घर फायरिंग, और बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी उसका नाम सामने आया है. इसके अलावा, उसने 2024 में दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक जिम मालिक नादिर शाह की हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी. गोदारा का उत्तरी भारत में रंगदारी का बड़ा सिंडिकेट है, जहां वह 5 से 17 करोड़ रुपये तक की मोटी रकम वसूलता है. जून 2022 में, वह पवन कुमार के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुबई होते हुए अमेरिका भाग गया. 2025 में, वह लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से अलग होकर गोल्डी बराड़ के लिए काम करने लगा.

गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या का है आरोप

रोहित गोदारा राजस्थान में कारोबारियों से 5 करोड़ से लेकर 17 करोड़ तक की रंगदारी मांग चुका है. उस पर राजस्थान के सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या का भी आरोप है. पिछले साल सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए ही ली थी. उस दौरान गोदारा ने कहा था कि आनंदपाल सिंह और बलवीर बानूड़ा की मौत का बदला लिया गया है.

सिद्धू मुसेवाला की हत्या में आया था नाम

यही नहीं, पंजाबी सिंगर सिद्धू मुसेवाला की हत्या में भी रोहित गोदारा का नाम आया था. रोहित गोदारा सिद्धू मुसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के लिए काम करता है.