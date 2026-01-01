बैटल ऑफ गलवान में अपनी हीरोइन से 108 करोड़ ज्यादा रुपये ले रहे हैं सलमान खान, सिकंदर के बाद भाईजान ने घटाई है फीस

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान' को लेकर काफी चर्चा में हैं. पिछले कई सालों से सलमान खान ईद के मौके पर अपनी फिल्म रिलीज कर फैंस को तोहफा देते हैं, तो इस साल भला भाईजान अपने फैंस को कैसे मायूस कर सकते थे. इस साल भी सलमान खान अपनी फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान' ईद के कुछ दिन बाद रिलीज कर कर रहे हैं. फिल्म 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म रिलीज होने से पहले इससे जुड़ी तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं जिनमें से एक है इसकी स्टार कास्ट की फीस.
सलमान खान ने घटाई फीस?
खबरों की मानें तो सलमान खान इस फिल्म के लिए 110 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं. हालांकि ‘बैटल ऑफ गलवान' के लिए भाईजान जो फीस ले रहे हैं वो उनकी पिछली फिल्म से कम है. सलमान खान ने इससे पहले ‘सिकंदर' के लिए 120 करोड़ रुपए चार्ज किए थे. वहीं खबरों की मानें तो चित्रांगदा सिंह फिल्म के लिए 2 करोड़ रुपए जार्ज कर रही हैं. अंकुर भाटिया 1.50 करोड़, हीरा सोहल 1 करोड़ और अभिलाष चौधरी 50 लाख रुपए फीस ले रहे हैं. हालांकि स्टार्स की फीस को लेकर ये आधिकारिक जानकारी नहीं है.
सच्चा घटना पर आधारित है बैटल ऑफ गलवान
'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर रिलीज होते ही विवाद खड़ा हो गया है. टीजर रिलीज होने के बाद चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने फिल्म पर हमला बोला. अखबार ने इसे "तथ्यों को विकृत करने वाला" और "बढ़ा-चाढ़ा ड्रामा" बताया. अखबार के अनुसार, 2020 की घटना में भारत ने सीमा उल्लंघन किया था और झड़प की जिम्मेदारी भारत की है. रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसी फिल्में दोनों देशों के बीच दुश्मनी बढ़ाती हैं, लेकिन चीन की संप्रभुता पर कोई असर नहीं डाल सकतीं.
भाईजान के बर्थडे पर आया टीजर
आपको बता दें कि यह फिल्म 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प पर आधारित है. टीजर भाईजान के बर्थडे पर 27 दिसंबर को जारी किया गया था. फिल्म में सलमान भारतीय सेना के अधिकारी की भूमिका में नजर आ रहे हैं. फिल्म अपूर्व लखिया के निर्देशन में बनी है और अप्रैल 2026 में सिनेमाघरों में आएगी. फिल्म में सलमान कर्नल बी. संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं, जो गलवान संघर्ष में शहीद हुए थे.
